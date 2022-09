VfL Bochum: Punkten in der Liga für ein gutes Pokal-Gefühl

Der VfL Bochum trifft in der 2. Runde im DFB-Pokal auf die SV Elversberg. Das sagen der Trainer, der Kapitän und der neue Geschäftsführer Sport, Patrick Fabian.

Nach dem Fehlstart in die Fußball-Bundesliga hat der VfL Bochum mit dem Drittligisten SV Elversberg ein machbares Los gezogen. Wobei niemand Elversberg unterschätzen darf. Sie schlugen in der 1. Runde Bayer Leverkusen, zudem sind die nach dem Aufstieg in die 3. Liga stark gestartet und stehen derzeit auf dem zweiten Platz.

Daher hat auch VfL-Trainer Thomas Reis Respekt: "Da sollte man gewarnt sein, sie haben gegen Leverkusen für Furore gesorgt. Die Chancen stehen aber trotzdem gut, wenn man gegen einen unterklassigen Verein seine Leistung abruft. Aber es ist etwas schwierig den Gegner zu beurteilen, wenn man in der Liga noch nicht so richtig angekommen ist. Trotzdem freuen wir uns, dass wir eine machbare Aufgabe zugelost bekommen haben."

Auch der neue Geschäftsfüher Sport, Patrick Fabian, ist sich der Rollenverteilung bewusst, die man mit der nötigen Demut angehen will: "Das ist ein ganz besonderer Wettbewerb, in dem wir so lang wie möglich vertreten sein wollen. So gehen wir in die Partie in Elversberg. Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden und die nächste Runde erreichen. Aber: Elversberg hat mit Leverkusen ein Topteam der Bundesliga leidenschaftlich besiegt. Wir müssen daher an dem Tag eine top Leistung abliefern und hochkonzentriert zu Werke gehen."

Und am besten möchte der VfL mit Punkten auf dem Bundesliga-Konto nach Elversberg, was hieße, dass man angekommen ist in der Saison. Bochums Kapitän Anthony Losilla hat eine klare Marschroute: "Ein Drittligist, der in der ersten Runde einen Bundesligisten geschlagen hat, das wird nicht leicht. Aber wir haben die Möglichkeit weiterzukommen, dafür werden wir alles tun. Ich hoffe, dass wir bis dahin in der Bundesliga noch ordentlich punkten können, um dann mit einem guten Gefühl nach Elversberg zu fahren. Ich freue mich auf die Partie, bis dahin wartet aber noch viel Arbeit auf uns." gp / cb