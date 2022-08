VfL Bochum: Schindzielorz-Nachfolge: Patrick Fabian übernimmt schon nächste Woche

Beim VfL Bochum ist klar, wer die Nachfolge von Sebastian Schindzielorz übernimmt: Patrick Fabian wird der neue Geschäftsführer Sport.

Patrick Fabian wird der neue Geschäftsführer Sport des VfL Bochum. Der langjährige Spieler des Revierklubs übernimmt die Position von Sebastian Schindzielorz - und das schon ab dem 1. September. Schindzielorz hatte seinen Vertrag bis zum Ende des Jahres gekündigt, jetzt verlässt er die Castroper Straße schon vier Monate eher. Nachfolger Fabian erhält einen Vertrag bis 2025. Das teilte der VfL am Mittwochmorgen mit.

"Patrick Fabian erfüllt das Anforderungsprofil, das für die Position wichtig ist. Als ehemaliger Nachwuchs- und Lizenzspieler des VfL kennt er den Verein und weiß um die Anforderungen, die an uns gestellt werden, sowohl im Profi- als auch im Talentwerkbereich", wird der Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Villis dazu zitiert.

Der 34-jährige Fabian hatte nach dem Ende seiner aktiven Karriere, die er ausschließlich in Bochum verbracht hatte, in den letzten beiden Jahren bereits als Assistent der Geschäftsführung gearbeitet. "Darüber hinaus hat er sich fortgebildet, um für den Job in der Führungsebene vorbereitet zu sein. Patrick Fabian kennt als Ex-Profi das Innenleben der Kabine, versteht sich als Teamplayer und hat schon als Spieler als Kapitän eine Führungsrolle innegehabt", sagte Villis. "Er soll die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortführen, dabei seine eigenen Ideen einbringen und neue Impulse setzen."

VfL Bochum: Unter Schindzielorz zum Aufstieg und Klassenerhalt

Fabian selbst zeigte sich von Stolz erfüllt und bedankte sich bei Schindzielorz für die "gute und lehrreiche Zusammenarbeit". Er betonte: "Gemeinsam mit Ilja Kaenzig in der Geschäftsführung gilt es nun den eingeschlagenen erfolgreichen Weg der letzten Jahre weiter fortzusetzen und den VfL auch in Zukunft im deutschen Profifußball wettbewerbsfähig zu halten. Eine starke Gemeinschaft bilden, Widerstandsfähigkeit zeigen, die Fokussierung aufs Wesentliche halten und dabei die einfachen Dinge gut machen – das sind die wesentlichen Elemente, die wir beherzigen müssen, um all den Herausforderungen zu begegnen. Ich freue mich darauf, den Weg weiter aktiv mitzugestalten."

Schindzielorz hatte 2018 als Sportvorstand übernommen. Zuvor ging er einen ähnlichen Weg wie Fabian jetzt und arbeitete drei Jahre als Assistent der Geschäftsführung. Unter der Führung des 43-Jährigen stieg der VfL in die Bundesliga auf und hielt in der letzten Saison die Klasse. Ende Mai wurde bekannt, dass er den Verein am Jahresende verlassen möchte. Er wurde mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht, mit dem er 2009 als Spieler die deutsche Meisterschaft gewann.





Nun habe man sich auf ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit verständigt, erklärte Villis. "Wir haben stets betont, wie sehr wir es bedauern, dass sich Sebastian Schindzielorz entschlossen hat, den VfL zu verlassen. Er hat wesentlichen Anteil daran, den VfL Bochum wieder dort hinzubringen, wo er unserer Meinung nach hingehört: in die Bundesliga."

Schindzielorz selbst sagte: "Dass der VfL Bochum für mich mehr ist als ein Arbeitgeber, ist bekannt. Ich habe dem Verein viel zu verdanken und bin froh, meinen Teil dazu beigetragen zu haben, mit dem VfL wieder für positive Schlagzeilen zu sorgen. Besonders stolz bin ich darauf, wie wir es in den vergangenen Jahren geschafft haben, im gesamten Verein wieder als gutes Team aufzutreten und den VfL Bochum so in die Bundesliga und anschließend zum Klassenerhalt führen zu können."

Nun beginne ein neuer Abschnitt für den gebürtigen Polen. "Ich wünsche meinem Nachfolger Patrick Fabian alles Gute und viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe. Selbstverständlich werde ich ihn beim Übergang unterstützen. Und natürlich wünsche ich der Mannschaft und dem gesamten Team viel Erfolg auf dem Weg zum Klassenerhalt."