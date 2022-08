Schalke: Larsson hinterlässt guten Eindruck, Terodde ist zurück

Der FC Schalke 04 trifft am Samstag im NRW-Duell auf Borussia Mönchengladbach.

Der FC Schalke 04 hat den Bundesliga-Auftakt am Sonntag beim 1. FC Köln verpatzt. Auch aufgrund strittiger Schiedsrichter-Entscheidungen verloren die Königsblauen mit 1:3 (0:0). Am kommenden Samstag (18:30 Uhr, Sky) hat die Mannschaft von Trainer Frank Kramer in der heimischen Veltins-Arena gegen Borussia Mönchengladbach die Chance, auf die ersten Bundesliga-Punkte in dieser Saison.

Schalke-Torjäger Simon Terodde ist zurück

Schalke-Reporter Robin Haack war am Mittwoch beim S04-Training dabei und hat Torjäger Simon Terodde unter die Lupe genommen. Der Schalker Aufstiegsheld war mit von der Partie und konnte in vollem Umfang trainieren. "Er ist eine Option für Samstag gegen Gladbach", betont Haack.

Ersatztorwart Michael Langer fehlte bei der Einheit, Abwehrspieler Leo Greiml verletzte sich nach einem Zusammenprall mit Stürmer Sebastian Polter und musste behandelt werden.

Schalke-Hoffnungsträger: Jordan Larsson

Klar ist: Schalke wird mit einer anderen Startelf ins Rennen gehen. Dominick Drexler wird aufgrund seiner Rotsperre nicht zur Verfügung stehen. Ein Kandidat für einen Einsatz von Beginn an: Jordan Larsson, zuletzt bei AIK Solna unter Vertrag. Der jüngste Zugang absolvierte die komplette Trainingseinheit und hinterließ einen guten Eindruck.