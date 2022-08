Am ersten Spieltag der Bundesliga empfängt Borussia Dortmund die Gäste von Bayer 04 Leverkusen. In der Vergangenheit versprach dieses Aufeinandertreffen viele Tore.

Borussia Dortmund startet gegen Bayer 04 Leverkusen in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Bereits in der Vergangenheit versprach das Aufeinandertreffen dieser Mannschaften ein torreiches Spektakel. Im deutschen Oberhaus standen sich beide Vereine bereits 86-mal gegenüber.

Die Statistik spricht in diesem Falle knapp für den BVB. Insgesamt konnten die Dortmunder 34-mal mal gewinnen. Die Partien endeten 22-mal unentschieden und 30-mal ging Bayer 04 als Sieger vom Rasen. Das Torverhältnis spricht mit 142:132 ebenfalls für die Borussia aus Dortmund.

Auch die Fans sind in der Vergangenheit bei den Partien zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen voll auf ihre Kosten gekommen. Von den letzten zehn Partien beider Vereine in der Bundesliga gab es nur zwei Spiele mit weniger als insgesamt vier erzielten Toren. Das letzte große Schützenfest gab es im Jahr 2017. Damals gewann der BVB mit 6:2. Ein gewisser Pierre-Emerick Aubameyang traf an diesem Tag doppelt für die Schwarzgelben.

Auch in der vergangenen Saison ging es zwischen beiden Mannschaften heiß her. Borussia Dortmund belegte in der vergangenen Spielzeit den zweiten Tabellenplatz mit 69 Zählern. Bayer Leverkusen wurde Dritter mit 64 Punkten. Beide Mannschaften hatten ein positives Torverhältnis von +33 und auch die Punkte im direkten Vergleich wurden gleich verteilt.

Das Hinspiel am vierten Spieltag der vergangenen Saison ging mit 4:3 an den BVB. Der zu Manchester City gewechselte Stürmer Erling Haaland schnürte in dieser Partie einen Doppelpack. Beim kommenden Aufeinandertreffen wird Borussia Dortmund folglich ohne seinen Top-Torschützen des letzten Jahres auskommen müssen.

Das Rückspiel und die somit jüngste Partie beider Klubs gewann Bayer Leverkusen furios mit 5:2 in Dortmund. Damals traf unter anderem Florian Wirtz für Werkself. Der Newcomer wird aufgrund seiner schweren Knieverletzung jedoch nicht beim Saisonstart dabei sein. Dafür kann Leverkusen auf die Dienste von Flügelflitzer Moussa Diaby setzen. Auch der Franzose erzielte beim letzten Aufeinandertreffen der Vereine einen Treffer für Leverkusen und konnte seinen Marktwert laut Transfermarkt.de bereits auf 60 Millionen Euro hochschrauben.