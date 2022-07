Schalke: 18. Abgang - Stürmer wird in die 2. Bundesliga verliehen

Und weiter geht die wilde Transfer-Fahrt beim FC Schalke. Abgang Nummer 18 ist nun perfekt.

Am Mittwoch wurde der Abschied von Victor Palsson vermeldet, am Donnerstag bestätigt Schalke 04 den 18. Abgang in der Sommer-Transferperiode.

Stürmer Marvin Pieringer, der erst vor wenigen Wochen fest vom SC Freiburg II verpflichtet wurde, wird verliehen. Er geht in die 2. Bundesliga und schließt sich die kommenden zwölf Monate dem SC Paderborn an. Damit dürfte sich auf der Seite der Abgänge bei den Königsblauen nicht mehr viel tun. Amine Harit soll noch verkauft werden, zudem könnte ein weiterer Innenverteidiger wechseln - Kandidaten sind Malik Thiaw und Marius Lode. Sollten auch diese Baustellen erfolgreich abgearbeitet werden, möchte S04-Sportdirektor Rouven Schröder selber noch einmal aktiv werden und in der Offensive der Schalker nachbessern.

Zugänge: [/b]Leo Greiml (Rapid Wien), Ibrahima Cissé (KAA Gent U21), Amine Harit (nach Leihe zu Olympique Marseille), Thomas Ouwejan (fest verpflichtet nach Leihe vom AZ Alkmaar), Rodrigo Zalazar (fest verpflichtet nach Leihe von Eintracht Frankfurt), Tobias Mohr (1. FC Heidenheim), Florent Mollet (Montpellier HSC), Tom Krauß (RB Leipzig / Leihe), Alexander Schwolow (Hertha BSC / Leihe), Justin Heekeren (RW Oberhausen), Dong-gyeong Lee (Leihe mit Ulsan Hyundai verlängert), Sebastian Polter (VfL Bochum), Maya Yoshida (Sampdoria Genua), Cedric Brunner (Arminia Bielefeld), Alex Kral (Spartak Moskau / Leihe) [/b]Leo Greiml (Rapid Wien), Ibrahima Cissé (KAA Gent U21), Amine Harit (nach Leihe zu Olympique Marseille), Thomas Ouwejan (fest verpflichtet nach Leihe vom AZ Alkmaar), Rodrigo Zalazar (fest verpflichtet nach Leihe von Eintracht Frankfurt), Tobias Mohr (1. FC Heidenheim), Florent Mollet (Montpellier HSC), Tom Krauß (RB Leipzig / Leihe), Alexander Schwolow (Hertha BSC / Leihe), Justin Heekeren (RW Oberhausen), Dong-gyeong Lee (Leihe mit Ulsan Hyundai verlängert), Sebastian Polter (VfL Bochum), Maya Yoshida (Sampdoria Genua), Cedric Brunner (Arminia Bielefeld), Alex Kral (Spartak Moskau / Leihe) Abgänge: Darko Churlinov (nach Leihe zurück zum VfB Stuttgart), Yaroslav Mikhailov (nach Leihe zurück zu Zenit St. Petersburg), Andreas Vindheim (nach Leihe zurück zu Sparta Prag), Martin Fraisl, Salif Sané (Ziel unbekannt), Marc Rzatkowski (Arminia Bielefeld), Ko Itakura (nach Leihe von Manchester City), Timo Becker (Holstein Kiel), Dries Wouters (KV Mechelen / Leihe), Levent Mercan (Karagümrük), Nassim Boujellab (Leihe zu HJK Helsinki endet Ende 2022), Reinhold Ranftl (Austria Wien / Leihe), Rabbi Matondo (Glasgow Rangers), Hamza Mendyl (OH Leuven), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Can Bozdogan (FC Utrecht / Leihe), Victor Palsson (DC United), Marvin Pieringer (SC Paderborn / Leihe)

Mit Blick auf den Pieringer-Abgang, der derzeit auf Schalke nur Stürmer Nummer vier wäre, betont Schröder: "Marvin ist ein guter Junge, in dem eine Menge Potenzial steckt. Um das entfalten zu können, benötigt er vor allem konstante Spielpraxis. Diese soll er im Rahmen der Leihe bekommen. Wir wünschen Marvin für die Saison in Paderborn viel Erfolg und alles Gute." Pieringers Vertrag in Gelsenkirchen geht noch bis zum 30. Juni 2024.