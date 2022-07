VfL Bochum: Einbruch in der Schlussphase - Pleite im Test gegen Bilbao

Der VfL Bochum hat am Donnerstagabend gegen Athletic Bilbao getestet. Nach drei Gegentoren in der Schlussphase unterlag der Bundesligist mit 1:4.

Im vorletzten Test vor dem Pflichtspielauftakt hat der VfL Bochum eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den spanischen Traditionsklub Athletic Bilbao verlor der Revierklub mit 1:4 (0:0), hielt die Partie aber bis in die Schlussminuten hinein offen.

Bei der in Gütersloh ausgetragenen Begegnung gingen die Bochumer gar in Führung. Der zur Pause eingewechselte Simon Zoller hatte auf Vorlage von Silvere Ganvoula zum 1:0 getroffen (56.). Lang währte die Freude aber nicht, denn nur wenige Minuten später erzielte Bilbaos Routinier Raul Garcia mit einem schön anzusehenden Lupfer den Ausgleich (63.).

VfL Bochum: Esser - Gamboa (79. Bonga), Masovic, Lampropoulos (46. Losilla), Tolba - Böll (46. Pannewig), Osterhage, Förster (57. Stöger) - Osei-Tutu (57. Asano), Ganvoula (57. Hofmann), Antwi-Adjei (46. Holtmann) Tore: 1:0 Zoller (56.), 1:1 Garcia (63.), Villalibre (81.), Williams (83.), Villalibre (86.)

In der Schlussphase nahm der Druck der Basken zu, irgendwann brach der Widerstand der Bochumer. Asier Villalibre (81., 86.) und Inaki Williams (83.) überwanden VfL-Ersatzkeeper Michael Esser, der über 90 Minuten im Tor stand. Der VfL war in einem 4-3-3-System in die Partie gegangen. Zur zweiten Halbzeit stellte Trainer Thomas Reis auf ein 3-5-2 um. Aufgrund von der dünnen Personaldecke in der Defensive lief Gerrit Holtmann auf der linken Außenbahn auf. Mit Mohammed Tolba, Mats Pannewig und Nico Böll kamen zudem drei U19-Talente zum Einsatz. Tim Oermann, neulich mit einem Profivertrag ausgestattet, fehlte aufgrund einer Sprunggelenksverletzung, die er sich im Trainings zugezogen hatte.

Zuletzt hatten die Bochumer Selbstvertrauen getankt und im Trainingslager die beiden italienischen Erstliga-Klubs US Lecce (3:2) und Spezia Calcio (2:1) besiegt. In weniger als 48 Stunden steht dann die Generalprobe an: Im Rahmen der Saisoneröffnung kommt Antalyaspor ins Ruhrstadion (15.30 Uhr).

Das erste Pflichtspiel bestreitet das Team von Trainer Thomas Reis dann in der ersten DFB-Pokalrunde bei Viktoria Berlin (30. Juli). In der Bundesliga kommt am ersten Spieltag Mainz 05 an die Castroper Straße (6. August).