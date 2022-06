VfL Bochum: Rückkehr von Rechtsverteidiger offiziell perfekt

Der VfL Bochum hat Jordi Osei-Tutu zurückgeholt. Wie der Klub am Donnerstag vermeldete, ist der Transfer endgültig perfekt.

Die Rückkehr an die Castroper Straße von Jordi Osei-Tutu ist perfekt. Das vermeldete der VfL Bochum am Donnerstagnachmittag. Der 23-jährige Engländer kommt ablösefrei von der U23 des FC Arsenal ins Ruhrgebiet zurück. Schon in der Saison 19/20 war er in der 2. Bundesliga für den VfL aufgelaufen, damals als Leihspieler. Nun unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Über eine solche Einigung berichtete RS bereits am Dienstag.

„Wir kennen Jordi Osei-Tutu sehr gut, die Erinnerungen an seine Fähigkeiten und Stärken sind allen noch sehr präsent“, sagt Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport des VfL Bochum. „Tempo, Dynamik und Technik zeichnen ihn aus. Wir haben ihn nach seiner Saison beim VfL weiter beobachtet und seine Entwicklung verfolgt. Jordi ist weiter gereift, sein Potenzial ist immer noch enorm hoch. Wir sind optimistisch, dass er den Sprung in die Bundesliga packt.“

Zuletzt feierte er den Aufstieg in die Championship

In der Saison 19/20 hatte er vor allem seine Stärken in der Offensive unter Beweis gestellt. In 22 Partien hatte er fünf Tore und drei Vorlagen auf seiner Habenseite. In der Zwischenzeit wurde er von den Gunners innerhalb Englands verliehen und lief in den vergangenen Jahren für Cardiff City, Nottingham Forrest und zuletzt Rotherham United jeweils leihweise auf. Mit den „Millers“ feierte er den Aufstieg in die Championship, der zweiten Spielklasse Englands. Nun also die Rückkehr zum VfL.

Osei-Tutu zeigte sich selbst in der Pressemitteilung glücklich, dass die Rückkehr nach Deutschland durch ist: „Die letzten Jahre waren für mich etwas schwieriger. Ich kann es kaum erwarten, hier wieder vor den Fans zu spielen und mein neues Team kennen zu lernen – einige Spieler kenne ich ja noch. Die Bundesliga wird eine neue Herausforderung.“