Einem Medienbericht zufolge steht Axel Witsel unmittelbar vor einem Wechsel nach Spanien. Er verlässt Borussia Dortmund nach vier Jahren ablösefrei.

Laut "RTBF", einem belgischen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender, ist sich Axel Witsel mit dem spanischen Top-Klub Atletico Madrid über eine Zusammenarbeit einig. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler käme ablösefrei von Borussia Dortmund, da sein Vertrag ausgelaufen ist.

Am Montag, 20. Juni, soll Witsel den Medizincheck absolvieren. Am darauffolgenden Dienstag soll er dann einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison unterschreiben. Damit würde der zuletzt kolportierte Wechsel zu Olympique Marseille platzen. Auch die Franzosen hatten sich für den Belgier interessiert, würden nun aber leer ausgehen.

Axel Witsel würde in der Champions League spielen

Mit Atletico Madrid steuert Witsel eine der besten Adressen in Spanien an. In der vergangenen Saison wurde das Team von Trainer Diego Simeone Dritter, was sie zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Für Witsel selbst ist es nach Standard Lüttich, Benfica Lissabon, Zenit St. Petersburg, Tianjin Quanjian und Borussia Dortmund die sechste Profistation seiner Laufbahn.

Zum BVB war er im Jahr 2018 gekommen. Seinerzeit hatten die Borussen noch 20 Millionen Euro Ablöse nach China überwiesen. Witsel blieb insgesamt vier Jahre lang und absolvierte 144 Pflichtspiele (13 Tore, sechs Vorlagen). Mehr waren es nur für Zenit St. Petersburg (180 Spiele, 22 Tore, 14 Vorlagen) und Standard Lüttich (194 Spiele, 45 Tore, 18 Vorlagen).