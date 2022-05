Der FC Bayern München steht vor der Verpflichtung von Nationalspieler Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam.

Laut "Kicker" soll der niederländische Nationalspieler in der kommenden Woche den Medizincheck absolvieren und einen Fünfjahresvertrag beim Rekordmeister unterzeichnen.

Gravenberchs Vertrag bei Ajax läuft im Sommer 2023 aus, einen ablösefreien Abgang von seinem Jugendklub hatte er jedoch immer abgelehnt. Er soll die Bayern eine feste Ablösesumme von 19 Millionen Euro kosten, die sich durch Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 5,5 Millionen Euro erhöhen kann. Ajax soll außerdem an einem möglichen Weiterverkauf mit 7 bis 7,5 Prozent beteiligt werden. Der teuerste Niederländer der Münchner Klubgeschichte ist Arjen Robben (38), für den 2009 25 Mio. an Real Madrid flossen. Roy Makaay (47) kostete 2003 19,75 Mio. Euro.

Der 20-Jährige gehört im zentralen Mittelfeld zu den größten Talenten.