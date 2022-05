BVB: Frank Mill empfiehlt Haaland-Nachfolger und lobt Terzic

Frank Mill, ehemaliger Stürmer von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen, lobt den BVB für die Ernennung von Edin Terzic zum Cheftrainer.

Borussia Dortmunds ehemaliger Torjäger Frank Mill ist extrem zufrieden mit der Verpflichtung von Edin Terzic als Trainer-Nachfolger von Marco Rose beim BVB. „Ich denke, dass er eine sehr gute Lösung ist. Er ist schon jahrelang bei Borussia, kennt jeden Grashalm rund ums Stadion. Er kennt den Verein in- und auswendig“, sagte der frühere Pokalsieger im Interview mit Sportradio Deutschland, „das sind die Stellschrauben, die man braucht, wenn man beim BVB erfolgreich arbeiten will. Von daher ist er für mich eine sehr gute Wahl.“

Die Borussia hatte den bis 2024 laufenden Vertrag mit Marco Rose nach nur einem Jahr überraschend beendet und Terzic als neuen Coach verpflichtet. Der bei den Fans beliebte Terzic hatte Dortmund in der Saison 2020/21 nach der Trennung von Lucien Favre in die Champions League und zum DFB-Pokalsieg geführt.

Mill empfiehlt BVB Haller als Haaland-Nachfolger

Der 63-Jährige Mill, der von 1986 bis 1994 in 226 Spielen für den BVB 66 Tore erzielte, hat bereits einen Nachfolger für den zu Manchester City abwandernden Stürmerstar Erling Haaland im Blick. „Ich fand den Sebastien Haller immer schon vom Bewegungsablauf und von der Torgefährlichkeit stark. Er hat ja jetzt auch eine Menge Tore für Ajax Amsterdam geschossen. Der wäre mein Wunschkandidat“, sagte der gebürtige Essener.

Der frühere Nationalspieler freut sich nach dem direkten Wiederaufstieg des Rivalen Schalke 04 auch wieder auf die Revierderbys. „Ich finde es toll, dass Schalke wieder in der Bundesliga spielt. Dann gibt es wieder zwei Derbys in jedem Jahr, es gibt viel mehr zu frotzeln“, sagte Mill, „Schalke gehört in die Bundesliga, zweite Liga passt nicht. Ein richtiges Derby tut der Bundesliga gut.“