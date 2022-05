VfL: Darum ist Sebastian Polter so glücklich in Bochum

Der VfL Bochum reist am Samstag nach Berlin. Ab 15.30 Uhr geht es für den VfL beim 1. FC Union um die letzten drei Punkte in dieser Bundesliga-Saison. Für Sebastian Polter ist es eine Rückkehr in die Vergangenheit.

32 Spiele und zehn Tore: Sebastian Polter spielt eine sehr gute Bundesliga-Saison 2021/2022. Am Samstag geht es für den Stürmer des VfL Bochum zum letzten Spiel der Saison nach Berlin. Der 1. FC Union, Polters Ex-Klub, wartet auf Bochum. RevierSport hat vor dem Duell mit den "Eisernen" mit VfL-Stürmer Polter gesprochen. Sebastian Polter über... ... das Gastspiel bei seinem Ex-Klub: "Ich freue mich auf das Spiel bei Union Berlin. Es ist für mich das erste Mal als Gast bei Union. Es ist etwas besonderes an diese Wirkungsstätte zurückzukehren." ... den Druck, am letzten Spieltag nicht mehr gewinnen zu müssen: "Wenn sich das einer so vorgestellt hätte, dann hätten wir das auch so vor der Saison unterschrieben. Aber ich betone auch: Ich bin immer ein Freund davon, hundert Prozent zu geben. Wir haben nicht vor etwas herzuschenken. Wir wollen auch das letzte Spiel dieser Saison gewinnen." ... seine Zeit beim 1. FC Union Berlin: "Berlin war eine tolle Stadt, eine tolle Station mit geilen Fans. Es ist schon etwas her, als ich da war. Ich bin jetzt aber auch froh, dass ich bei so einem tollen Klub wie Bochum in der Bundesliga spielen kann. Ich bin beim VfL richtig glücklich." ... den Klassenerhalt: "Die letzten Wochen waren natürlich toll. Als Fußballer willst du Erfolge feiern. Wir haben den Klassenerhalt geschafft und Bochum nach dem Aufstieg wieder dringehalten. Der VfL war elf Jahre nicht in der Bundesliga, ist aufgestiegen und dringeblieben. Eine tolle Geschichte." ... die Motivation für das letzte Saisonspiel: "Es geht um drei Punkte, um eine Siegprämie. Auch wenn Union mein alter Arbeitgeber ist, wollen wir ihnen das letzte Heimspiel etwas vermiesen." wozi mit gp

