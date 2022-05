Der VfL Bochum und Gerrit Holtmann haben eine starke Saison mit dem Klassenerhalt gekrönt. Uns hat er erklärt, wo der Unterschied zu seiner Bundesliga-Zeit in Mainz liegt.

Gerrit Holtmann zählt beim VfL Bochum zu den großen Gewinnern der Saison. Bei seiner dritten Bundesliga-Station kann der 27-Jährige voll überzeugen, hat mit fünf Toren und sechs Vorlagen in 27 Spielen großen Anteil am Klassenerhalt.

Der gebürtige Bremer scheint ein Gespür für die große Bühne zu haben. Zuletzt schoss er seine Mannschaft bei Borussia Dortmund zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung - und das wieder einmal mit einem absoluten Traumtor. "Es war unglaublich. Obwohl viele Bochumer da waren, habe ich sie in diesem Moment kaum gehört, weil sie so weit weg waren", sagte Holtmann über die achte Minute, in der er den Ball vor der Dortmunder Südtribüne in den Winkel schweißte. "Beim Zurücklaufen habe ich dann unsere jubelnden Fans gesehen. Es ist einfach überwältigend, wenn du 65.000 Pfiffe hörst und die 15.000 Bochumer lautstark jubeln", beschrieb er weiter.

Ich konnte in dieser Saison viele Spiele machen. Das ist der große Unterschied. In Mainz war ich, aufgrund meines körperlichen Zustandes, noch nicht auf dem Niveau, um Bundesliga spielen zu können. Gerrit Holtmann

Letztlich gewann der VfL das Revierderby mit 4:3 und sicherte sich so den vorzeitigen Klassenerhalt. "Die ganze Mannschaft hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Das hat sich dann auch in Dortmund widergespiegelt", freute er sich. Auch für ihn persönlich war es ein tolles Jahr. Im ersten Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 hatte er einen sehenswerten Sololauf mit seinem ersten Saisontreffer gekrönt und wurde als "Torschütze des Jahres" ausgezeichnet. Beim 4:2-Heimsieg gegen den FC Bayern München erzielte er das zwischenzeitliche 4:1 mit einem Schlenzer in den Winkel. "Von Beginn an war es einfach eine unglaubliche Saison."

Ein großer Faktor war dabei, dass der Flügelflitzer endlich verletzungsfrei blieb. Das war ihm während seiner Bundesliga-Zeit bei Mainz 05 (2016 - 2020) nicht vergönnt gewesen. "Ich konnte in dieser Saison viele Spiele machen. Das ist der große Unterschied. In Mainz war ich, aufgrund meines körperlichen Zustandes, noch nicht auf dem Niveau, um Bundesliga spielen zu können."

In Bochum hat sich Holtmann in zwei Jahren zu einer festen Größe und einem kompletten Flügelspieler entwickelt. "Ich bin auch älter geworden und habe Erfahrungen gesammelt", sagte er schmunzelnd. "Dazu helfen mir die Mannschaft und das Trainerteam sehr." Auch wenn die Statistik für ihn zweitrangig sei belegen die Zahlen: Holtmann spielt im Profibereich die beste Saison seiner Karriere. "Ich hoffe, dass noch viele Jahre wie diese folgen."