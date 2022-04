Der VfL Bochum hat einige Spieler im Kader, die dem Verein seit Jahren die Treue halten. Drei Spieler aus unserem Ranking sind schon seit mindestens einem halben Jahrzehnt da.

Schon beim Aufwärmen für die Partie gegen Bayer Leverkusen (0:0) hatte Stadionsprecher Michael Wurst dem Kapitän des VfL Bochum gratuliert. Anthony Losilla bestritt gegen die Werkself sein 251. Ligaspiel für den VfL Bochum. In unserem Ranking zählen wir alle Pflichtspieleinsätze.

Platz 5: Milos Pantovic, 97 Spiele

Im Sommer 2018 von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München gekommen, gelang Pantovic in dieser Spielzeit der Durchbruch. In der Meistersaison 2020/21 war er nur Ergänzungsspieler. Nun, in der Bundesliga, ist er immer ein Kandidat für die Startelf. Für Furore sorgte er mit seinen spektakulären Distanz-Treffern gegen die TSG 1899 Hoffenheim (2:0) und den SC Freiburg (2:1).

Platz 4: Robert Tesche, 120 Spiele

Bei Tesche lief es umgekehrt. In der abgelaufenen Runde bildete er, gemeinsam mit Losilla, die beste Doppel-Sechs der Liga. Nach einem unglücklichen Auftritt zum Bundesliga-Start beim VfL Wolfsburg (0:1) mit einem verschuldeten Hand-Elfmeter fehlte er Rot-gesperrt. Seitdem schaffte er es nur noch dreimal in die Startelf. Tesche war im Sommer 2018 ablösefrei von Birmingham City gekommen.

Platz 3: Danilo Soares, 155 Spiele

Soares kam im Sommer 2017 ablösefrei aus Hoffenheim - ein Glücksgriff, wie sich nicht erst in dieser Saison herausstellte. Der Brasilianer ist technisch versiert und offensiv wie defensiv stark - eben ein starker Linksverteidiger. In dieser Saison zählt er zu den besten Bochumern und ist absolut gesetzt.

Platz 2: Manuel Riemann, 215 Spiele

Gleiches gilt für Manuel Riemann, der im Tor die unumstrittene Nummer eins ist. Sein Trainer Thomas Reis hatte ihn noch zuletzt gelobt. Riemann spielt seit dem Sommer 2015 in Bochum. Zuvor stand er beim SV Sandhausen unter Vertrag. Im Alter von 33 Jahren spielt er erstmals in der Bundesliga und zählt in dieser Saison zu den stärksten Schlussmännern.

Platz 1: Anthony Losilla, 269 Spiele

Kapitän, Identifikationsfigur, Führungsspieler, Fanliebling: Losilla vereint viele Attribute, die ihn in Bochum zu einer Legende machen beziehungsweise machen können. Der Franzose verpasste in dieser Saison mit 36 Jahren nur ein Ligaspiel und ist, egal in welchem System, auf der Sechs gesetzt. Das VfL-Trikot trägt er seit dem Sommer 2014, als ihn die Bochumer von Dynamo Dresden holten.