Der VfL Bochum hat 36 Punkte auf dem Konto und kommt dem Klassenerhalt immer näher. Vereinschef Hans-Peter Villis ist rundum stolz.

Nach dem 0:0 gegen Bayer Leverkusen und dem 36. Punkt der Saison rückt der Klassenerhalt für den VfL Bochum in immer greifbarere Nähe. Der Verein ist auf dem besten Weg, sich vom jahrelang durchschnittlichen Zweitliga-Klub zu einer der Überraschungen im Oberhaus zu mausern.

Dementsprechend überwältigt war auch Vereinsboss Hans-Peter Villis nach dem Punktgewinn gegen die Werkself. Es fiel ihm merklich schwer, seine Gefühle in Worte zu fassen. "Ich bin immer noch total begeistert - und das nicht nur von diesem Spiel, sondern von der gesamten Saison. Bei uns sieht man, wie wichtig der Zusammenhalt innerhalb eines ganzen Vereins ist. Darauf bin ich richtig stolz."





In der 81. Minute etwa erhoben sich weite Teile des Stadions, um Simon Zoller zu applaudieren. Der 30-Jährige kam erstmals nach seinem Kreuzbandriss wieder zum Einsatz. Es ist dieser Zusammenhalt, der Villis imponiert. "Er kam nach solch einer langen Verletzungspause auf den Platz und wurde nicht nur von den Zuschauern, sondern auch von den Mitspielern gefeiert", freute er sich.

Der nötige Spirit sei einfach da. "Wir haben es geschafft, mit unserem relativ überschaubaren Budget im Bundesliga-Mittelfeld mitzuspielen und Bayer Leverkusen auf Augenhöhe zu begegnen", lobte der 63-Jährige. Und in der 65. Minute hatte der VfL dann eben auch mal das nötige Glück, als sich Moussa Diaby beim Elfmeter selbst anschoss und der Treffer nicht zählte.

Villis: VfL Bochum wird wohl kein Minus machen

So stehen die Zeichen in Bochum immer mehr auf Klassenerhalt. Das wird auch der klammen Vereinskasse guttun. Villis gab hierzu einen ersten Wasserstand ab. "Wir werden vielleicht mit einer schwarzen Null oder ein wenig besser abschneiden. Auf jeden Fall müssen wir nicht den Finger heben und über Insolvenz reden. Das finde ich auch toll", sagte Villis, der im gleichen Atemzug noch einen Dank aussprach. "Das liegt an unseren Sponsoren, unseren Fans und unseren Partnern, die uns auch in schlechten Zeiten unterstützt haben." mit gp