VfL Bochum: Rexhbecaj über Gegner Frankfurt, seine Zukunft und einen "Makel"

Beim VfL Bochum ist Elvis Rexhbecaj eine Stammkraft. Was der ausgeliehene Mittelfeldmann vor dem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt sagt.

Der VfL Bochum spielt bislang eine starke Bundesliga-Saison. Alles andere als unbeteiligt daran ist Elvis Rexhbecaj. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler ist in der Mittelfeldzentrale gesetzt. Nur eine Gelbsperre vor drei Wochen verhinderte, dass er in jedem Spiel in der Startelf stand.

Rexhbecaj läuft, kämpft, organisiert - und setzt auch spielerische Akzente. Bestes Beispiel dafür: Seine Vorlage nach starkem Lauf und gefühlvoller Flanke zum zwischenzeitlichen 1:1 beim Pokalaus gegen den SC Freiburg vor gut einer Woche.

Allerdings: Ein Saisontor wollte der Leihgabe des VfL Wolfsburg noch nicht gelingen. "Wir werden sehen", antwortete Rexhbecaj schmunzelnd, als er vor dem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr, RS-Liveticker) auf diesen vermeintlichen Makel angesprochen wurde. "Ich würde mich freuen, aber wenn wir die Punkte holen, muss ich kein Tor machen."

Und über das Duell am Sonntag sagte er: "Es wird ein schweres Spiel. Frankfurt wird vor dem eigenen Publikum alles geben. Sie sind sehr heimstark, auch wenn sie das in dieser Saison nicht immer zeigen." Er kündigt an: "Wir wollen eklig sein, vorne drauf gehen und Punkte holen."

Die Gegner aus Hessen gehen mit Rückenwind, aber vermutlich auch nicht ganz ausgeruht ins Spiel. Sie waren am Mittwochabend im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Betis Sevilla zu Gast, legten mit einem 2:1 den Grundstein fürs Weiterkommen.

Frankfurt sei eine kampfstarke Mannschaft, die ebenso über spielerische Klasse verfüge, meinte Rexhbecaj. "Da müssen wir eine gute Balance finden zwischen spielerischen Lösungen und Zweikampfstärke."

Über seine bisherige Zeit in Bochum sowie seine Zukunft - sein Leihvertrag läuft am Saisonende aus, in Wolfsburg steht Rexhbecaj noch bis 2023 unter Vertrag - meinte der Deutsch-Kosovare: "Ich wurde gut aufgenommen, habe hier bisher eine super Zeit. Den Rest wird man dann sehen." (mit gp)

