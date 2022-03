VfL Bochum: "Wir wollen ins Halbfinale einziehen!"

Der VfL Bochum trifft am Mittwoch (20.45 Uhr, RevierSport-Liveticker) im DFB-Pokal-Viertelfinale auf den SC Freiburg. Wir haben vor dem Spiel mit Eduard Löwen gesprochen.

Vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale des VfL Bochum gegen den SC Freiburg hat RevierSport mit VfL-Mittelfeldspieler Eduard Löwen gesprochen.

Eduard Löwen über...

... die Niederlage gegen RB Leipzig: "Es war eine ärgerliche Niederlage gegen Leipzig. Wir hätten einen, vielleicht sogar drei Punkte verdient. Aber das nächste Spiel haben wir schon wieder vor der Brust. Wir wollen eine Runde weiterkommen und ins Halbfinale einziehen!"

... das Viertelfinale gegen Freiburg: "In der Bundesliga haben wir Freiburg im Hinspiel glücklich besiegt. Gegen Leipzig ist uns das Glück abhanden gekommen. Aber so ist das im Fußball. Am Mittwoch ist völlig egal, was vorher war. Im Pokal ist immer alles anders und da kann wirklich alles passieren. Freiburg ist ein richtig guter Gegner. Wir werden alles reinwerfen müssen."

... den Matchplan für Mittwoch: "Jede Mannschaft hat Schwächen - auch wir. Wir werden die Spiele von Freiburg unter die Lupe nehmen. Das A und O ist aber, dass wir die nötige Aggressivität an den Tag legen und alle Wege gehen, wir dürfen uns überhaupt nicht ausruhen. Vor allem bei Standards müssen wir aufpassen. Da sind die Freiburger sehr gefährlich."

... eine mögliche Verlängerung: "Die Kräfte reichen auf jeden Fall auch für 120 Minuten. Dafür haben wir einen großen Kader, der die vielen Spiele auffangen kann. Das gilt auch für Freiburg."

... den SC Freiburg: "Wir spielen gegen einen sehr, sehr starken Gegner, der in dieser Saison über sich hinausgewachsen ist. Sie stehen zurecht da oben. Aber wir spielen auch eine gute Saison und können Freiburg schlagen. Das wissen wir auch aus der Bundesliga." wozi mit gp

Weitere News zum VfL Bochum gibt es hier.