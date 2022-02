VfL Bochum: Reis - so eine Niederlage "unheimlich schwer zu verarbeiten"

Eine starke Leistung des VfL Bochum wurde beim 0:1 gegen RB Leipzig nicht belohnt. So sah Trainer Thomas Reis die Partie.

Drei Mal hatte der VfL Bochum den Torschrei auf den Lippen, drei Mal gab es keinen Treffer. Daher setzte es am Ende nach einem Konter eine 0:1-Pleite gegen RB Leipzig.

Thomas Reis, Trainer des VfL Bochum, äußerte sich nach dem Spiel zur unglücklichen Pleite: "Niederlagen sind immer bitter. Aber wenn sie so zustande kommt, ist das unheimlich schwer zu verarbeiten. Das Spiel in der ersten Halbzeit war ausgeglichen. Nach dem Wechsel haben wir das sehr, sehr gut gemacht, aktiv verteidigt. Wir hatten auch gute Chancen, eine Unachtsamkeit reicht dann, da hat man die Qualität von RB Leipzig gesehen. Aber wir haben auch gezeigt, dass wir mit einer tollen Mannschaft mithalten können."





Daher musste auch RB-Coach Domenico Tedesco anerkennen, dass nicht die bessere Mannschaft gewonnen hat: "Der Sieg war ein bisschen glücklich. Aber wenn wir mit einem 0:0 nach Hause gegangen wären, wäre es auch nicht schlimm gewesen. Bevor du hier verlierst wie andere.“

Auch Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen pflichtete seinem Trainer bei DAZN bei. „Es sind nicht viele Mannschaften, die hierher fahren und gewinnen. Es war ein enges Spiel. Es konnte zu beiden Seiten kippen. Wir haben am Ende unsere Qualität gezeigt. Es war nicht unser bestes Spiel. Wenn man trotzdem drei Punkte mitnimmt, ist alles gut."

Eines haben Bochum und Leipzig gemeinsam: Beide sind noch im DFB-Pokal vertreten. Während RB im Viertelfinale am Mittwoch bei Hannover 96 antreten muss, hat der VfL Bochum den SC Freiburg (Mittwoch, 20:45 Uhr) zu Gast. Reis hofft vor allem, dass die "Akkus schnell wieder aufgeladen sind, damit wir vielleicht eine Runde weiterkommen."

Was die Brust vor der Partie am Wochenende in der Bundesliga gegen Greuther Fürth nochmals anschwellen lassen würde. Und mit einem Dreier gegen den Letzten könnte man dann einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. gp / cb