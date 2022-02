Im Juni 2021 hatte der VfL Bochum Patrick Osterhage unter Vertrag genommen - als Perspektivspieler. Bisher geht der Plan voll auf, wie Trainer Thomas Reis erklärte.

Jung, talentiert, im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar: Im Sommer 2021 hat der VfL Bochum Patrick Osterhage "trotz zahlreicher Konkurrenz", wie Sportdirektor Sebastian Schindzielorz damals gesagt hatte, unter Vertrag genommen. Osterhage galt damals als Perspektivspieler, der auf lange Sicht eine tragende Rolle in den Bochumer Planungen spielen sollte. Als Neuzugang von Borussia Dortmund II hat er einen Drei-Ligen-Sprung aus der Regionalliga West hinter sich. Dazu kommt eine bereits lange Verletzungshistorie. In der Saison 2020/21 machte ihm etwa sein Knie zu schaffen.

Dennoch trauten ihm die VfL-Verantwortlichen im Sommer einiges zu. Osterhages Vertrag läuft bis zum 30. Juli 2024. Nun hat er mehr als ein halbes Jahr davon erfüllt. Die wichtigste Nachricht vorneweg: Osterhage ist verletzungsfrei geblieben. Bisher steht er bei sechs Pflichtspielen, zwei davon in der Startelf.

Es lief so, wie wir es uns erhofft haben. Er war im ersten halben Jahr schon weiter, als wir geplant hatten. Darüber hinaus stand er fast immer im Kader. Wenn man von Borussia Dortmund II aus der Regionalliga kommt und solch eine Verletzungshistorie hat, ist das nicht gerade einfach. Thomas Reis, Trainer des VfL Bochum, lobt Patrick Osterhage

Speziell zuletzt kam er immer wieder zum Einsatz. Beim 1:1 gegen Hertha BSC etwa wechselte Thomas Reis Osterhage zur zweiten Halbzeit ein. "Er hat das sehr ordentlich gemacht", betonte der VfL-Trainer im Nachgang.

Überhaupt zeigte sich Reis sehr zufrieden mit der Entwicklung des 22-Jährigen. "Es lief so, wie wir es uns erhofft haben. Er war im ersten halben Jahr schon weiter, als wir geplant hatten. Darüber hinaus stand er fast immer im Kader. Wenn man von Borussia Dortmund II aus der Regionalliga kommt und solch eine Verletzungshistorie hat, ist das nicht gerade einfach."

Gute Perspektive im zentralen Mittelfeld

Dementsprechend verdiente er sich auch seine jüngsten Einsatzzeiten. "Er macht es gut. Dadurch haben wir im Zentrum großen Konkurrenz", sagte Reis weiter. In den Fokus könnte Osterhage, sollte er sich weiterhin so gut entwickeln und natürlich verletzungsfrei bleiben, endgültig dann in der kommenden Saison rücken.

Denn im Sommer wird es im zentralen Mittelfeld wieder Bewegung geben. Die Leihspieler Elvis Rexhbecaj (VfL Wolfsburg) und Eduard Löwen (Hertha BSC) werden, nach aktuellem Stand, zu ihren Stammvereinen zurückkehren. Darüber hinaus wird Anthony Losilla dann 36 und Robert Tesche 35 Jahre alt sein. Ein Patrick Osterhage, der sein Potenzial voll ausschöpft, könnte dann Gold wert sein.