Bundesliga: "Hochgradig beschissen" - Bayern-Star mit Herzmuskelentzündung

Der FC Bayern München spielt am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln. Der FCB ist weiterhin stark dezimiert.

Beim FC Bayern München gab es die Hoffnung, dass beim 1. FC Köln einige Spieler nach ihrer Corona-Erkrankung wieder in der Startelf stehen können. Doch das wird nur bei Torwart Manuel Neuer der Fall sein.

Fakt ist: Er hat es und das ist hochgradig beschissen Julian Nagelsmann über die Davies-Erkrankung

Viel schlimmer: Alfonso Davies fällt länger aus. Trainer Julian Nagelsmann nahm kein Blatt vor den Mund, die Diagnose nannte er "hochgradig beschissen", denn sein Linksfuß fällt mit einer Herzmuskelentzündung vorerst aus: "Es gibt unterschiedliche Auslöser dafür. Oft ist eine hohe Viruslast der Grund. Die Wahrscheinlichkeit, dass es von der Corona-Erkrankung kommt, ist relativ hoch. Das kann man aber nicht zu 100 Prozent sagen. Fakt ist: Er hat es und das ist hochgradig beschissen."

Davies wird daher ausfallen, ebenso wie Leon Goretzka, Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Josip Stanisic, Eric-Maxim Choupo Mouting und Bouna Sarr (beide Afrika-Cup).

Der Rest ist an Bord, aber bei weitem nicht bei 100 Prozent, wie Nagelsmann zu Protokoll gab: "100 Prozent fit ist noch keiner. Der eine oder andere hatte auch Symptome. Dayot Upamecano, Tanguy Nianzou, Leroy Sané, Omar Richards Manuel Neuer sind wieder im Kader, sind aber außer Manu noch nicht so weit von Beginn an oder länger zu spielen."

Mit Blick auf den Gegner aus Köln sparte der FCB-Coach nicht mit Lob: "Sie sind extrem gefährlich nach Flanken. Am meisten imponiert mir, dass sie dieses offensive Konzept durchgehen, sie verteidigen sehr hoch. Mit uns sind sie das Team mit den meisten Spielern im gegnerischen 16er. Deshalb sind sie auch so gefährlich im Konter."

Was auch an FC-Trainer Steffen Baumgart liegt, der von Nagelsmann auch ein dickes Lob bekam: "Er ist ein extrem cooler Typ und ein guter Trainer. Er lässt einen attraktiven Fußball spielen und zieht seine Dinge durch. Seine Mannschaften spielen immer mit dem nötigen Mut. Ich schätze das. Dass wir der Favorit sind ist klar, wir wollen natürlich gewinnen. Aber ich finde es gut, wenn ein Trainer forsche Ansagen macht. Er ist ein echter Typ.“