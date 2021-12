VfL Bochum: Schindzielorz und Losilla zwischen Enttäuschung und Stolz

Mit dem 0:1 gegen Union Berlin kassierte der VfL Bochum zum Jahresabschluss die zweite Niederlage in Folge. Dennoch blicken die Bochumer positiv gestimmt auf die Rückrunde.

Am Ende wäre mehr drin gewesen für den VfL Bochum. Mit einer 0:1-Niederlage gegen Union Berlin verabschiedeten sich die Bochumer in die Winterpause. Dennoch - mit 20 Punkten aus 17 Spielen und einem zwölften Tabellenplatz - sind die Verantwortlichen beim VfL durchaus zufrieden.

Weniger zufrieden zeigte sich Bochums Sportvorstand Sebastian Schindzierlorz mit dem Ergebnis gegen Union: „Sehr schade, dass wir im letzten Heimspiel keine Punkte geholt haben. Ich denke, es wäre möglich gewesen. Die Berliner waren sehr robust. Sie haben aus der einzigen richtigen Torchance das 1:0 gemacht. Wir hingegen haben, gerade in der zweiten Halbzeit, zwei, drei gute Möglichkeiten gehabt, die wir leider nicht nutzen konnten und so hat es am Ende dann nicht gereicht.“

Schindzierlorz glaubt an Klassenerhalt

Trotz zuletzt zwei Niederlagen in Folge ist der Ex-Profi aber einverstanden mit der Hinrunde des VfL: „Viele haben es uns nicht zugetraut, dass wir solche Auftritte hinlegen und 20 Punkte holen können. Alles in einem war es eine gute Vorrunde. Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Alle Komponenten, die notwendig sind, um die Klasse zuhalten, die haben wir. Jetzt müssen wir die Pause nutzen und uns gut regenerieren. Dann schauen wir, dass wir eine ähnliche Punktzahl in der Rückrunde holen. Ich glaube, das ist alles möglich. Das haben wir bewiesen.“ Ein Extra-Lob gab es von Schindzierlorz für die Bochumer Fans: „Die Zuschauer waren grandios. In den Heimspielen, aber auch auswärts.“

Kapitän Losilla hadert mit Ergebnis

Auch VfL-Kapitän Anthony Losilla ärgerte sich über die zwei Niederlagen zum Jahresende: „Schade, dass wir das Jahr 2021 so beenden. Das tut schon ein bisschen weh. Aber ich glaube, in der ersten Halbzeit waren wir zu ungefährlich. Wir haben nicht genug investiert, um was zu holen. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Die letzten beiden Spiele haben wir ein bisschen weniger gemacht als sonst. Ich glaube, aus diesem Grund sind wir jetzt zweimal als Verlierer vom Platz gegangen. Trotzdem haben wir eine ordentliche Hinrunde gespielt. Jetzt müssen wir runterkommen und dann nach der Pause wieder frisch zurückkommen.“