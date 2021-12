Sebastian Polter hat in seiner Karriere schon viele Derbys gespielt und sogar eines entschieden. Mit RevierSport erinnert er sich und freut sich über seinen ersten Bundesliga-Doppelpack.

Wenn am Samstag (11. Dezember, 15:30 Uhr) Borussia Dortmund ins Ruhrstadion kommt, wird der VfL Bochum natürlich eine klare Außenseiterrolle einnehmen. Der BVB kämpft, auch nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern München, weiter um die Meisterschaft, während der VfL Punkte gegen den Abstieg sammelt. „Dortmund ist eine der besten Mannschaften Deutschlands. Ich durfte schon öfter gegen sie spielen und es war immer schwer. Wir werden unsere bestmögliche Leistung bringen müssen“, wusste auch VfL-Angreifer Sebastian Polter am Mittwoch.

Dazu kommt, dass es das erste Derby seit über zehn Jahren ist. Polter kennt sich mit solch besonderen Spielen aus, stand in seiner Karriere schon in Londoner, Franken- und Berlin-Derbys auf dem Feld. „Die ganze Saison über freuen sich der Verein und sein Umfeld auf solch ein Derby. Uns Spielern geht das natürlich ganz genauso“, erklärte er.

Polter entschied einst das Berlin-Derby für Union

Einen der Höhepunkte seiner Karriere erlebte Polter in eben so einem Spiel, im November 2019. Nachdem er mit Union Berlin in der Saison 2018/19 den Bundesliga-Aufstieg perfekt gemacht hatte, stand da das Derby gegen Hertha BSC an. Es war das erste auf Bundesligaebene. In einem ebenso stimmungsvollen wie umkämpften Spiel stand es lange 0:0, ehe Polter in der 90. Minute per Elfmeter den viel umjubelten Siegtreffer für die Gastgeber markierte. „Das ist etwas, was ich in meiner Karriere niemals vergessen werde. Es war ein historisches Tor und noch dazu der Siegtreffer“, erinnerte sich Polter an den Moment, in dem er die Alte Försterei zum Beben gebracht hatte.

Die Partie gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Union steht zum Hinrundenabschluss (Samstag, 18. Dezember, 15:30 Uhr) auch noch an. Nun liegt der volle Fokus aber erstmal auf Borussia Dortmund. „Ich hoffe, dass wir solch einen Moment wie damals auch am Wochenende schaffen können. Ob ich letztendlich derjenige bin oder ob wir als Mannschaft einfach ein geiles Spiel abliefern, ist am Ende egal“, sagte Polter.

Polter erzielte zuletzt seinen ersten Bundesliga-Doppelpack

Den Nachweis, dass er aktuell in Topform ist, hat der Mittelstürmer bereits am vergangenen Wochenende geliefert, als er beim 3:2 in Augsburg doppelt getroffen und große Anteil am Sieg hatte. „Mein erster Bundesliga-Doppelpack war für mich natürlich etwas ganz besonderes.“

Den sollten ihm die VfL-Fans sogar noch versüßen, indem sie den Mannschaftsbus nach der Rückkehr am Stadion mit reichlich Pyrotechnik in Empfang nahmen. „Dass da so viele Leute auf uns gewartet haben, war im positiven Sinne einfach sehr besonders. Wir freuen uns, dass sie unsere harte Arbeit auf dem Platz schätzen und dass wir den Erfolg am Ende ein Stück weit teilen können“, frohlockte Polter.

Vielleicht kann er die Fans des VfL Bochum mit einem Derbytor gegen Borussia Dortmund bald schon wieder in Partystimmung versetzen.