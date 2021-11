VfL Bochum: Löwen freut sich auf "Heimspiel-Atmosphäre" in Leverkusen

Der VfL Bochum tritt am kommenden Bundesliga-Spieltag bei Bayer Leverkusen an. RevierSport hat mit Eduard Löwen gesprochen.

Eduard Löwen, Mittelfeldspieler des VfL Bochum, im RevierSport-Gespräch vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr) über...

... die kommenden Aufgaben: Leverkusen, Augsburg und Bielefeld: "Wir beschäftigen uns nicht mit Augsburg oder Bielefeld. Unser Fokus gilt nur dem Spiel in Leverkusen."

... Bayer Leverkusen: "Sie haben eine riesen Qualität. Wir haben auch das Spiel gegen Betis Sevilla beobachtet. Die haben sie regelrecht auseinandergenommen. Bayer Leverkusen ist eine sehr starke Mannschaf. Natürlich haben wir Respekt vor Bayer. Aber wir haben auch unseren Plan und wollen uns nicht verstecken. Wir wollen unsere Torchancen ausnutzen und am besten hinten zu Null spielen."

... die Marschroute in Leverkusen: "Wir wollen einige Dinge besser machen als zuletzt bei der Niederlage bei Borussia Mönchengladbach. Spielerisch ist es ähnlich wie beim letzten Gegner, wir wissen was uns erwartet. Es ist einiges möglich für uns in Leverkusen. Aber wir müssen an unsere beste Leistung anknüpfen."

... das Lazarett: "Die Breite des Kaders wird bis zum Saisonende wichtig sein. Der Konkurrenzkampf tut uns allen gut. Nur, wenn jeder Gas gibt, können wir als Team viel erreichen."

... die VfL-Fans: "Wir freuen uns riesig, dass uns viele Leute nach Leverkusen begleiten. Die Fans pushen uns immer und sind sehr wichtig für uns. Die Bochumer können so ein Auswärtsspiel zu einem gefühlten Heimspiel machen. Die Fans unterstützen uns in dieser Saison sensationell. Darüber sind wir sehr froh und stolz."

wozi mit gp