VfL Wolfsburg: Ex-Schalker fällt erneut lange aus

Der Brasilianer William vom VfL Wolfsburg hat sich schon wieder schwer am Knie verletzt. Der ehemalige Schalker fällt erneut für mehrere Wochen aus.

Die Leidenszeit des ehemaligen Schalke-Verteidigers William nimmt einfach kein Ende. Der Brasilianer in Diensten des VfL Wolfsburg hat sich im Test gegen den Zweitligisten Hansa Rostock am Mittwoch eine schwere Verletzung im rechten Knie zugezogen. Das teilte der Bundesligist am Donnerstag nach Untersuchungen mit.

Der 26-jährige Rechtsverteidiger war erst im vergangenen Saison vorzeitig von seiner Leihstation beim FC Schalke 04 nach Wolfsburg zurückgekehrt. In Diensten der Königsblauen hatte er sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Nach einigen Monaten in der Reha hatte sich William gerade erst wieder zurückgekämpft, musste gegen Rostock aber bereits wenige Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Platz.

Auf Schalke enttäuschte er auf ganzer Linie

William galt in seiner Heimat als großes Talent und absolvierte drei Spiele für die brasilianische Olympia-Auswahl 2016, die die Goldmedaille gewinnen konnte. Für seine Dienste zahlte der VfL einst 5 Millionen Euro an Internacional Porto Alegre. Auf Schalke enttäuschte er auf ganzer Linie und absolvierte in der Rückrunde neun Pflichtspiele bis zu seiner Verletzung. Bei seinem letzten Einsatz gegen Borussia Mönchengladbach wurde er aus taktischen Gründen nach nur 20 Minuten ausgewechselt.