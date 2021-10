VfL Bochum: So will Reis beim Bayern-Bezwinger bestehen

Am Sonntag (17.30 Uhr) muss der VfL Bochum nach Gladbach reisen. Kann der VfL in der Bundesliga den dritten Sieg in Serie feiern?

Nach den Siegen gegen Eintracht Frankfurt und in Fürth (Bundesliga) sowie gegen den FC Augsburg (DFB-Pokal) reist der VfL Bochum am Sonntag voller Selbstvertrauen zum Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach. Wir sprachen im Vorfeld mit VfL-Trainer Thomas Reis. Thomas Reis, die Mannschaft ist zweimal über die Schmerzgrenze gegangen, reichen die Kräfte noch für den Sonntag? Das wird man sehen, ich gehe davon aus. Wir haben etwas rotiert, daher sind wir hoffentlich voll im Saft.

Am Sonntag wartet auf Sie eine schwierige Aufgabe. Gladbach hat im Pokal gegen Bayern 5:0 gewonnen. Was denken Sie über den Gegner? Gladbach hat eine hohe individuelle Qualität, das hat man gegen die Bayern eindrucksvoll gesehen. In der Bundesliga hatten sie noch ein paar wechselhafte Ergebnisse. Wie kann man diesen Gegner vor Probleme stellen? Wir müssen was gegen den Ball machen, das Zentrum muss mit mehreren Spielen besetzt werden, um dort eine Überzahl zu schaffen. Wir wollen aggressiv zu Werke gehen und unsere Umschaltmomente nutzen. Im Pokal haben Sie das Team auf sechs Positionen verändert, dennoch sah das lange sehr stabil aus, werden Sie die Startformation erneut deutlich verändern? Das wird sich zeigen. Wir haben einen Kader, der immer enger zusammenrückt, die Leistungsdichte ist besser geworden. Wenn du Erfolg hast, hat jeder Bock, auch von Anfang an aufzulaufen. Das kann uns nur helfen für die weitere Spielzeit. Vielleicht gibt es jetzt am Wochenende auch einen Mix aus den beiden Startformationen vom Frankfurt- und Augsburg-Spiel. Milos Pantovic hatte eine leichte Erkältung, aber ich denke, er wird dabei sein. cb / gp

