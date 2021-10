VfL Bochum: Die Mitgliederversammlung im Live-Ticker

76

Schalke-Legende "Würde Mölders raten, zwei, drei Kilo abzunehmen"

Am Dienstagabend (18.30 Uhr) tritt der FC Schalke 04 in der 2. Runde des DFB-Pokals beim TSV 1860 München an. Für Schalke-Legende Klaus Fischer ist es ein besonderes Spiel.