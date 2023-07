3. Liga: Zum Jubiläum - Dynamo Dresden mit 5000 Fans beim Test in Prag

5000 Fans beim Test in der Fremde? Geht bei Dynamo Dresden. Am Sonntag gesehen in Prag.

Wahnsinn: 2023 wurde Dynamo Dresden 70 Jahre alt. Aus diesem Grund wurde am Sonntag auch ein Testspiel bei Slavia Prag vereinbart. Mit im Gepäck bei Dynamo: 5000 Anhänger, die für eine gigantische Stimmung sorgten. Inklusive eines Fanmarsches vor der Partie. Dresdens Co-Trainer Heiko Scholz war vor der Begegnung beim MDR begeistert: "So etwas habe ich noch nie gesehen. Man denkt wirklich, dass das ein Europapokal-Spiel ist." In der Summe waren 16.800 Besucher im Stadion. Am Ende gab es ein 1:1-Remis. Manuel Schäffler traf für Dresden zum 1:0, wenig später konnte Prag ausgleichen. Stefan Kutsche betonte nach den 90 Minuten beim MDR: "Das haben wir auch angesprochen, dass das nicht normal ist. So etwas muss man wertschätzen, ich habe das mit 34 Jahren noch nicht erlebt. Es wird wohl auch das letzte Mal gewesen sein, das ist ein großes Highlight." Und Dynamo-Trainer Markus Anfang ergänzte: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Man hatte nicht das Gefühl, dass wir ein Drittligist sind. Es war total in Ordnung am Ende das 1:1." Nach Prag ist vor Zwickau, hier trifft Dresden am kommenden Samstag auf den FSV. Und in diesen 90 Minuten geht es auch um Hilfe für den Drittliga-Absteiger aus Zwickau, der derzeit schnell Geld benötigt, um auch wirklich in der Regionalliga antreten zu können. Neben dem "Hilfe-Spiel" hatte der Förderverein des FSV Zwickau eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, durch die man sich 250.000 Euro erhoffte. Das Motto: Fußball gehört den Fans. In einem ersten Absatz wird berichtet: "Wir brauchen eure Unterstützung für einen ehrlichen und nachhaltigen Fußball, ohne Investoren. Ohne euch gehen die Lichter in Zwickau aus." Nach 2260 Spenden wurden bisher 157.138 Euro erreicht. Auch Rot-Weiss Essen hatte sich an der Aktion beteiligt und einen Betrag gespendet.

