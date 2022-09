Skandal in Marseille: Frankfurt-Fans zeigen Hitlergruß

Eklat vor dem Champions-League-Spiel zwischen Olympique Marseille und Eintracht Frankfurt. Anhänger zeigen in Frankreich den Hitlergruß.

Am Dienstagabend gastiert Bundesligist Eintracht Frankfurt in der Champions League beim französischen Klub Olympique Marseille. Vor dem Anstoß der Begegnung haben Fans, die wohl dem Lager der Frankfurter zuzuordnen sind, für einen Skandal gesorgt.

In einem Video, das vom französischen Portal "BeFootball" verbreitet wurde, ist zu sehen, wie eine Fangruppe im Stadion Vélodrome aggressiv pöbelt. Zwei von ihnen zeigen den Hitlergruß in Richtung der Marseille-Anhänger. Sie tragen Fankleidung von Eintracht Frankfurt.





Die Polizei in Marseille hatte am Abend vor dem Champions-League-Spiel fünf Personen festgenommen. Das teilte die zuständige Polzeipräfektur am späten Montagabend mit. Ihren Angaben zufolge verhinderten Ordnungskräfte Zusammenstöße von Fangruppen im Zentrum der südfranzösischen Hafenstadt, wie es in einem Tweet der Behörde hieß. Das Spiel findet an diesem Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) statt.

Im Stadion dürfen gut 3000 Eintracht-Fans dabei sein, in Marseille wurden Medienberichten zufolge aber auch Frankfurt-Anhänger ohne Eintrittskarten für die Partie erwartet. Nach den Ausschreitungen beim Conference-League-Spiel zwischen OGC Nizza und dem 1. FC Köln am vergangenen Donnerstag hat die Polizei-Präfektur zahlreiche Verbote für die Gäste aus Deutschland erlassen.

Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt: Polizei kündigte striktes Durchgreifen an

Eintracht-Fans dürfen sich dabei in vier zentralen Distrikten der Stadt nicht als solches erkennbar geben. Klassische Verhaltensweisen wie das Singen von Liedern oder das Tragen von Schals und Trikots sind in diesen Bereichen am Dienstag untersagt, die Polizei kündigte striktes Durchgreifen an.

„Wir wollen ein gutes Beispiel für den Fußball und die Kultur des Fußballs geben. Nicht nur Frankreich sondern die ganze Welt schaut auf uns“, mahnte Olympique-Coach Igor Tudor.