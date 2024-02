RWE taumelte in der letzten Saison am Ende durch die Liga. Den entscheidenden Dreier gab es bei Hafenstraßen-Wetter. Weisse noch?

Vom 11. März 2023 bis zum letzten Spieltag am 27. Mai 2023 gab es in der letzten Saison für Rot-Weiss Essen nur einen Sieg. Dieser wurde gegen den kommende Gegner errungen. Weisse noch?

Der 1. April war 2023 ein entscheidender Tag für Rot-Weiss Essen. Denn in der letzten Phase der Saison 2022/23 lief bei RWE nichts mehr zusammen. Von den letzten 14 Partien konnte nur eine gewonnen werden.

Den Dreier am grünen Tisch beim FSV Zwickau zählen wir hier nicht mit, dort stand es zur Zeit des Abbruchs 1:1. Sportlich konnte die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski nach dem 5. März (2:0 gegen Bayreuth) nur gegen den SC Freiburg II einen Dreier einfahren.

Und was war das für ein Tag: RWE in der Krise, Freiburgs U23 ganz oben dabei. Da konnte das Spiel vermutlich nur so gewonnen werden, wie es am Ende gewonnen wurde.





Untergangswetter, der Rasen durchnässt, Pfützen auf dem Platz. Kurzum: Es war Hafenstraßen-Wetter. Nach der Partie, die nach Treffern von Simon Engelmann und Ron Berlinski 2:0 für die Essener endete, betonte Freiburgs Trainer Thomas Stamm: "Es handelt sich hier um ein Spiel in der 3. Liga, es ist kein Kreisliga-Spiel. Da braucht man Fingerspitzengefühl, ob man das anpfeift. Das ist am Ende kein Fußballspiel. Klar, es geht um Kampf, Zweikämpfe, alles gut. Aber trotzdem hatte das wenig mit Fußball zu tun."

In der Tat ging es um keine fußballerischen Akzente, die RWE in der Phase der Saison vermutlich eh nicht auf den Platz bekommen hätte. Für RWE war das Wetter ein Vorteil gegen die spielerisch starken Gäste aus dem Breisgau.

Und Essen machte sich den Vorteil zunutze, bekämpfte den Gast mit den Mitteln, die dem Dabrowski-Team in der Phase der Saison 22/23 möglich waren. Für einen Schub reichte das nicht, denn aus den letzten sieben Partien gab es drei Remis und vier Niederlagen.

Und so wurde - mit dem Dreier am grünen Tisch - nach der Spielzeit klar: Die Wasserschlacht gegen Freiburg rettete RWE den Hintern in der Liga. Am Wochenende geht es nun erneut gegen Freiburg, die diesmal als Letzter nach Essen kommen.

Was bleibt: Trotz der Regenpause wird es erneut kein Spiel für Freunde der technischen Finesse. Denn bereits unter der Woche konnte man beim Spiel der Frauen-Bundesliga zwischen der SGS und dem VfL Wolfsburg erahnen, was die 22 Protagonisten erwarten wird.

Ein Rasen, der den Begriff nicht verdient hat, denn eines bleibt derzeit bestehen: Rot-Weiss Essen hat ein großes Rasenproblem.