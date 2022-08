Liveticker zum Nachlesen: Auslosung 2. Runde Niederrheinpokal

Ab 11 Uhr wird die 2. Runde im Niederrheinpokal ausgelost. Wir tickern live.

Das war es.

Hamborn 07 - Cronenberger SC

SV Straelen - 1. FC Bocholt

SF Baumberg - SpVg Schonnebeck

RW Oberhausen - MSV Duisburg

VfL Benrath - Wuppertaler SV

TSV Ronsdorf - SSVg Velbert

Sieger TSV Solingen - DJK/VfL Giesenkirchen - TuRU Düsseldorf

ASV Mettmann - VfB Homberg

FC Kosova Düsseldorf - SV Sonsbeck

TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Kleve

Spvgg. Sterkrade-Nord - TSV Meerbusch

TSV Wachtendonk-Wankum - ETB SW Essen

TV Jahn Hiesfeld - KFC Uerdingen

1. FC Wülfrath - Rot-Weiss Essen

SC Kapellen-Erft - Germania Ratingen

Mülheimer FC 97 - TVD Velbert

Los geht es

Die kommenden Runden sind daher so früh angesetzt, weil niemand weiß, wie sich Corona und die Gaspreise entwickeln.

Topf 1 mit 12 Teams aus den unteren Klassen und Topf 2 die Teams bis zur Oberliga.

Aus 2 Töpfen wird gelost

Auch die Frauen sind durch - jetzt kommt die letzte Auslosung der Herren

Ü32 ist durch - jetzt kommen die Frauen, dann die 2. Runde im Niederrheinpokal

Gestartet wird mit dem Ü32-Wettbewerb

Bruns erzählt ein wenig über seine Karriere, bevor es zur Auslosung kommt.

Zur Erinnerung: Letztjähriger Gewinner war der SV Straelen nach einem Finalsieg gegen den Wuppertaler SV. In der ersten Runde gab es ein ganz enges Match gegen den FC St. Pauli, was die Straelener knapp mit 3:4 verloren.

Eine Partie der ersten Runde ist allerdings noch offen. Der TSV Solingen trifft am Mittwoch (31. August, 19:30 Uhr) auf den DJK/VfL Giesenkirchen.

Die 2. Runde ist geplant für den 13. - 15. September 2022. Und so geht es dann weiter.

Achtelfinale: 18. -20. Oktober 2022

Viertelfinale: 19. November 2022

Halbfinale: 28. - 30. März 2023

Endspiel / Finaltag der Amateure: 3. Juni 2023

Das klarste Ergebnis gab es in Oberhausen. Dort besiegte RWO den A-Kreisligisten MTV Union Hamborn zuhause mit 13:0.

Drei Erstrundenspiele wurden im Elfmeterschießen, drei in der Verlägerung entschieden.

Am Dienstag und Donnerstag gab es keine Überraschungen, am Mittwoch mussten gleich fünf Oberligisten bei unterklassigen Vereinen die Segel streichen. Namentlich: Hilden, der FSV Duisburg, Nettetal, Kray und Monheim flogen gleich in der ersten Runde raus.

Losfee wird der ehemalige RWO-Trainer und Ex-Profi Hans-Günter Bruns sein. Der 67-Jährige war in seiner aktiven Laufbahn unter anderem für Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 am Ball. Als Trainer arbeitete der gebürtige Mülheimer lange bei Rot-Weiß Oberhausen und führte die “Kleeblätter” von der Oberliga bis in die 2. Liga. Aktuell ist Hans-Günter Bruns Sportlicher Leiter beim Oberligisten Hamborn 07.

Neben den Herren werden auch die nächsten Runden im ARAG Niederrheinpokal der Frauen und im Ü 32-Niederrheinpokal (Runde eins) ausgelost

Ab 11 Uhr geht es hier los in der Sportschule Wedau

Hallo zum Liveticker der 2. Runde im Niederrheinpokal.