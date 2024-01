Halle Bochum: Hallenstadtmeisterschaften - Liveticker vom Finaltag

Bei den Hallenstadtmeisterschaften in Bochum finden die Finalspiele statt. Wir berichten hier live aus der Rundsporthalle.

Finale der Frauen - VfL Bochum-TuS Harpen:

Die Halle verdunkelt sich, die Musik schwillt an - das kann nur eins heißen: Es ist wieder Final-Zeit! Im Finale der Frauen stehen sich der Regionalligist VfL Bochum und Bezirksligist TuS Harpen gegenüber. Letztes Jahr hat Union Bergen dem VfL den Titel weggeschnappt. Können sich die Favoritinnen heute durchsetzen?

5. Minute: Der Vfl gibt den Ton an und geht verdient mit 1:0 in Führung.

Frauen- Spiel um Platz 3: FC Bochum - SC Union Bergen (0:3):

Auch bei den Frauen läuft das Tunier auf den Höhepunkt zu. Im Spiel um Platz 3 konnten sich Landesligist Union Bergen - im Halbfinale etwas überraschend den Bezirksliga-Fußballerinnen des TuS Harpen unterlegen - mit 3:0 gegen den FC Bochum durchsetzen. Im Vorjahr hatte Bergen noch den VfL Bochum besiegt und ganz oben auf dem Treppchen gestanden.

Ergebnisse: Finals der Reservemannschaften

Die Finals der Reservemannschaften sind beendet, der nächste Titelträger steht fest! Nach einem 5:2-Sieg über den SV Phönix Bochum II kann der VfB Günnigfeld II den dritten Platz bejubeln. Der Titel geht an die zweite Mannschaft von Concordia Wiemelhausen, die sich mit 2:0 gegen den TuS Harpen durchsetzt. Wir gratulieren!

16:35 Uhr: Im weiteren Verlauf des Tages stehen nun die Finals der Reservemannschaften und der Frauen-Teams an, bevor um 17:50 die 1. Mannschaften um die Plätze auf dem Treppchen spielen werden. Aufgrund der aktuellen Verzögerung von rund 40 Minuten könnte sich der Anpfiff jedoch verzögern. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

2. Halbfinale der Herren: Concordia Wiemelhausen - FC Neuruhrort (2:3)

Im zweiten Halbfinale stehen sich der Titelverteidiger, Westfalenligist Concordia Wiemelhausen, und Außenseiter Bezirksligist FC Neuruhrort gegenüber.

Abpfiff: Die Sensation ist perfekt, der FC Neuruhrort kann die Führung gegen Concordia Wiemelhausen über die Zeit bringen und steht im Finale. Den Einzug feiern die Spieler mit lauten Sprechchören. Damit steht fest: Concordia kann seinen Titel vom letzten Jahr nicht verteidigen, dem Westfalenligisten bleibt nur die Möglichkeit auf den Bronzerang!

12. Minute: 30 Sekunden vor Schluss der Anschlusstreffer zum 3:2.

11. Minute: Wiemelhausen verkürzt nach 9-Meter auf 3:1.

10. Minute: Über die Bande landet der Ball bei Pohler, das für Neuruhrort auf 3:0 erhöht. Der Bezirksligist wir hier wohl den Titelverteidiger rauswerfen!

9. Minute: Das riecht nach einer kleinen Sensation! Vogel erhöht auf 2:0 für Neuruhrort.

8. Minute: Das 1:0 für den FCN! Der Wiemelhauser Torhüter muss einen Schuss nach vorne abprallen lassen, der satte Abstauber von Neuruhrort landet in den Maschen!

7. Minute: Die Hälfte des Spiels ist um. Noch steht es 0:0.

4. Minute: Ein Schuss des Wiemelhauser Westfalenligisten rauscht über den Kasten.

2. Minute: Brilliante Kopfball-Parade auf der Linie von einem Spieler des FCN!

1. Minute: Fast das 1:0 für den Favoriten: Nach einem Alleingang durch Mittelfeld prallt der Ball an den langen Pfosten

1. Halfinale der Herren: DJK TuS Hordel - CSV SF Linden: 6:3

Damit beginnt nun die Finalrunde der 1. Mannschaften. Im ersten Halbfinale treffen Landesligist DJK TuS Hordel und Bezirksligist CSV SF Linden aufeinander.

Abpfiff: Im ersten Halbfinale gab es einen Favoriten-Sieg. Hordel löst das Final-Ticket, während der CSV SF Linden das "kleine Finale" um Platz 3 bestreiten wird.

11. Minute: Linden gibt sich nicht auf. Im Nachschuss kann der Bezirksligist auf 6:3 verkürzen.

10. Minute: Die Freude währte nur kurz - Hordel erhöht auf 6:2

9. Minute: Linden kann sich kurz befreien und kommt zum 5:2.

8. Minute: Doppelschlag Sarpong! Der Torschütze zum 4:1 muss zum 5:1 nur noch ins leere Tor einschieben.

7. Minute: Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Das 4:1 für Hordel ist gefallen.

6. Minute: Robin Schulze erhöht für Hordel mit seinem fünften Tuniertreffer auf 3:1.

4. Minute: Hordel erhöht durch einen Abstauber aus dem Rückraum auf 2:1

3. Minute: Postwendend der Ausgleich durch einen sehenswerten Hordeler Schlenker in den Knick.

2. Minute: Nach einem Distanzschuss von der Mittellinie fällt das 1:0 für Linden.

15:53: Die Halbfinals der Frauen sind zuende. Während der VfL Bochum dem FC Bochum keine Chance ließ und sich souverän mit 8:0 durchsetzen konnte, gab es eine Überraschung im zweiten Halbfinale. Bezirksligist TuS Harpen setzte sich mit 3:2 gegen den SC Union Bergen durch.

15:27 Bei den A-Junioren ist das Tunier soeben zuende gegangen. Mit 8:1 konnte sich der SC Weitmar gegen die JSG Günnigfeld/Leithe durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle!

15:22 Neben den 1. Mannschaften der Herren spielen nämlich heute auch die Bochumer A-Junioren, Frauen- sowie die Reservemannschaften der Herren ihre Hallen-Titel aus.

15:14: Der Ablauf verzögert sich um ca. 40 Minuten. Derzeit machen sich die teilnehmenden Mannschaften des eigentlichen für 14:40 angesetzten Halbfinals der Frauen zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bochum noch warm.

14:34: Mit Westfalenligist Concordia Wiemelhausen ist der letztjährige Sieger noch im Rennen um den Titel. Wiemelhausen ist auch das klassenhöchste Team im Wettbewerb. Die Konkurrenz aus Hordel spielt in der Landesliga, Halbfinal-Gegner FC Neuruhrort sowie der CSV SF Linden haben sich als Bezirksligisten durchsetzen können.

14:29 Die Halbfinalteilnehmer haben bereits einige Spiele in den Beinen. Alle vier konnten sich nach dem erfolgreichen Überstehen der Qualifikation am 6./7. Januar in der gestrigen Gruppenphase jeweils gegen drei Konkurrenz-Teams durchsetzen.

14:15 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Finaltag der Bochumer Hallenstadtmeisterschaften! Ab 15:15 starten heute in der Bochumer Rundsporthalle die vier verbliebenen 1. Seniorenmannschaften in die entscheidenden Spiele um den Titel, beginnend mit den Halbfinal-Duell zwischen der DJK TuS Hordel und dem CSV SF Linden. Im Anschluss spielen Letztjahressieger Concordia Wiemelhausen und der FC Neuruhrort den zweiten Finalteilnehmer aus.