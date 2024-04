Borussia Dortmund steht trotz wechselhafter Bundesliga-Saison im Champions-League-Halbfinale. Über die Gründe sprechen wir im Podcast.

Erstmals seit elf Jahren steht Borussia Dortmund im Halbfinale der Champions League. Der berauschende 4:2-Sieg gegen Atletico Madrid im Rückspiel am Dienstag ebnete dem BVB den Weg in die Runde der letzten Vier, in der ebenso der FC Bayern vertreten ist. Eine Wiederauflage des Endspiels von 2013 im Londoner Wembley-Stadion ist also möglich.

"Damit haben in Dortmund wohl nicht viele gerechnet. Ich ehrlicherweise auch nicht", sagt FUNKE-Sport-Redaktionsleiter Sebastian Weßling in unserem Podcast "fußball inside".

In der neuen Folge diskutiert er gemeinsam mit Schalke-Reporter Andreas Ernst und Moderator Timo Düngen über die starke Champions-League-Saison des BVB - und geht auf Spurensuche, warum es der Mannschaft von Edin Terzic in der Bundesliga nicht gelang, konstant gute Leistungen zu zeigen.

Zudem erörtert das Trio, welchen Anteil Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl am Erfolg haben und wie die Chancen auf ein deutsches Finale in Wembley stehen. Im zweiten Teil des Podcasts geht um die aktuelle Lage und die Zukunftsplanungen beim FC Schalke 04. Viel Spaß beim Reinhören!

