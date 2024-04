Die Bayern starten schlecht in ihr Viertelfinale beim FC Arsenal - und steigern sich dann. Der Münchner Finaltraum lebt dank zweier London-Experten, auch wenn es am Ende nicht ganz zum Sieg reichte.

Ein effizienter FC Bayern München hat sich bei der London-Rückkehr von Torgarant Harry Kane trotz eines späten Gegentores gute Aussichten auf das Halbfinale der Champions League erarbeitet.

Beim 2:2 (2:1) beim FC Arsenal waren die Münchner am Dienstagabend lange auf Siegkurs, ehe Joker Leandro Trossard (76. Minute) den überlegenen Tabellenführer der Premier League über den Ausgleich jubeln ließ. Den frühen Rückstand durch Bukayo Saka (12.) hatten zuvor Ex-Arsenal-Profi Serge Gnabry (18.) und Tottenham-Ikone Kane (32./Foulelfmeter) in einer höchst unterhaltsamen Königsklassen-Partie zunächst gedreht.

Schlüsselrollen nahmen eine Woche vor dem Rückspiel am Mittwoch in München die Comebacker Manuel Neuer und Leroy Sané ein. Kapitän Neuer bewahrte die Münchner kurz vor dem Gnabry-Tor gegen Ben White vor dem 0:2-Schock, Flügelspieler Sané leitete den Ausgleich ein und holte den Strafstoß zur zwischenzeitlichen Führung mit einem traumhaften Solo heraus.

So darf der frühere Chelsea-Trainer Thomas Tuchel nach dem Aus in Pokal und Meisterschaft sowie der jüngsten Liga-Blamage in Heidenheim auf den ganz großen Titeln zum Abschied aus München hoffen.

FC Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Kiwior (46. Sintschenko) - Ödegaard, Jorginho (67. Gabriel Jesus), Rice - Saka, Havertz (86. Partey), Martinelli (66. Trossard) Raya - White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Kiwior (46. Sintschenko) - Ödegaard, Jorginho (67. Gabriel Jesus), Rice - Saka, Havertz (86. Partey), Martinelli (66. Trossard) Bayern München: Neuer - Kimmich, de Ligt, Dier, Davies - Goretzka, Laimer - L. Sané (66. Coman), Musiala, Gnabry (70. Guerreiro) - Kane Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden) Tore: 1:0 Saka (12.), 1:1 Gnabry (18.), 1:2 Kane (32./Foulelfmeter), 2:2 Trossard (76.) Gelbe Karten: Partey (1) / Davies (3), Kane (1) Zuschauer: 60221

Sportvorstand Max Eberl hatte die Bayern-Profis mit der Forderung ins Spiel geschickt, „den Club ehrwürdig zu vertreten“. Das gelang in der Anfangsphase noch eher weniger - Alphonso Davies sah nach einem Foul früh die Gelbe Karte (8.) und fehlt im Rückspiel gesperrt, vor dem Gegentor hielten die Bayern einen Sicherheitsabstand zu den schnellen Arsenal-Angreifern. Tuchel stand früh im Spiel ziemlich wütend in seiner Coaching-Zone.

Es werde „alles von uns abverlangt“, hatte der Trainer prophezeit, und er konnte sich bei seinem zurückgekehrten Kapitän bedanken, dass es nicht früh noch schlechter aussah. Der Nationaltorwart parierte nicht nur den Schuss von White sicher (16.), ohnehin schien mit Neuer wieder mehr Stabilität ins Münchner Spiel gekommen zu sein.

So schafften es die Bayern zurück in dieses Viertelfinale, insbesondere, nachdem die Verteidigung der Gunners beim Ausgleich durch Gnabry kräftig mitgeholfen hatte. Der frühere Arsenal-Profi vollendete einen Konter nach einem Fehlpass von Gabriel zum Ausgleich, es war das erste Heimgegentor für die Londoner in dieser Königsklassen-Saison. Großer Bayern-Jubel von den Rängen war nicht zu hören, nach ihrem Fehlverhalten im Achtelfinale gegen Lazio Rom hatte die UEFA die Münchner Fans für die Partie in London gesperrt.

Fußball-Spektakel in Madrid: City und Real spielen 3:3 Titelverteidiger Manchester City und Rekordgewinner Real Madrid haben sich bereits im Hinspiel des Viertelfinales der Champions League ein Fußball-Spektakel geliefert. Im Estadio Santiago Bernabéu verpassten die Gäste aus der Premier League nach zweimaliger Führung am Dienstagabend den Sieg, am Ende stand es 3:3 (1:2). Damit bleibt auch im Rückspiel am Mittwoch kommender Woche völlig offen, wer in das Halbfinale einzieht. Bereits in der zweiten Minute ging Manchester durch Bernardo Silva in Führung. Doch die hatte nur zehn Minuten Bestand. Mit einem Doppelschlag in der 12. und 14. Minute durch ein Eigentor von Rúben Dias und einen Treffer von Rodrygo lagen nun die Königlichen auch im Duell der hochdekorierten Startrainer Pep Guardiola (Manchester City) und Carlo Ancelotti (Real Madrid) vorn. Nach dem Seitenwechsel schlugen die Gäste zurück, und wieder fielen zwei Tore binnen kurzer Zeit. Zunächst glich Phil Foden (66.) aus, ehe der ehemalige RB-Leipzig-Profi Joskos Gvardiol (71.) zum zwischenzeitigen 3:2 für Manchester traf. Mit einem Traumtor gelang Federico Valverde dann aber noch der Ausgleich für Real, nachdem Deutschlands Ex-Weltmeister und Nationalmannschafts-Rückkehrer Toni Kroos für Luka Modric ausgewechselt worden war.

Aber auch ohne die Unterstützung von den Rängen wurden die Bayern stärker. Sané erzwang den Foulelfmeter mit seinem ganz starken Solo aus der eigenen Hälfte, und Kane machte das, was er immer gegen Arsenal macht. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft erzielte vom Punkt sein insgesamt 15. Tor gegen die Gunners. Wie sein Teamkollege Eric Dier wurde auch Kane von den Heimfans wegen der Vergangenheit beim Londoner Rivalen Tottenham Hotspur gnadenlos ausgepfiffen.

Die „gute Energie“, die Eberl vor dem Spiel in der Mannschaft gespürt haben wollte, war im Vergleich zu den Bundesliga-Pleiten gegen Borussia Dortmund (0:2) und in Heidenheim (2:3) sehr deutlich zu sehen. Arsenal blieb über Saka, den immer anspielbaren Havertz und Gabriel Martinelli zwar gefährlich - zur Halbzeit wäre auch ein 2:2 gerecht gewesen. Die Bayern verdienten sich die Führung aber mit großem Einsatz.

Die Phase nach dem Wiederanpfiff gehörte dagegen klar den Londonern. Arsenal erhöhte mit zunehmender Spieldauer den Druck, die Bayern waren zum intensiven Verteidigen gezwungen. Kane sah nach einem Foul gegen Gabriel die Gelbe Karte (55.). Tuchel nahm nach etwas über einer Stunde Sané aus dem Spiel, für den Kingsley Coman kam (66.). Dem Nationalspieler schien die Auswechslung nicht besonders zu gefallen.

Wenig später musste Gnabry auf dem Rasen behandelt und für Raphaël Guerreiro ausgewechselt werden (70.). Die Bayern kamen nicht mehr richtig in den Spielfluss, der Ausgleich durch den eingewechselten Trossard fiel im Anschluss an einen Einwurf und nach starker Vorarbeit von Gabriel Jesus. Coman traf spät noch den Pfosten (90.).