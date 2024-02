Das ging fix: Der TuS Erndtebrück hat schon im Winter beinahe den halben Kader für die kommende Saison beisammen.

Der TuS Erndtebrück ist als Tabellenführer der Westfalenliga 2 ins neue Jahr gegangen. Nach dem Abstieg aus der Oberliga Westfalen in der vergangenen Saison stehen die Chancen nicht allzu schlecht, dass der direkte Wiederaufstieg gelingen kann. Allerdings geht es an der Spitze der Verbandsliga-Staffel ziemlich eng zu.

Aber unabhängig von der Ligenzugehörigkeit in der kommenden Saison haben die Wittgensteiner über die Wintermonate schon einige Personalentscheidungen getroffen. Mittlerweile haben schon elf Spieler für die kommende Saison zugesagt.

Die jüngste Verlängerung betrifft das 22-jährige Eigengewächs William Wolzenburg. Er absolvierte bislang alle 16 Saisonspiele für Erndtebrück und traf zweimal. „Er geht immer voran und zeichnet sich insbesondere durch seine Zweikampfstärke und vorbildliche Einstellung aus“, ließ sich Holger Lerch, Sportlicher Leiter des TuS, auf der Homepage zitieren.

Qualität bleibt erhalten

Bereits zwei Tage zuvor hatten Außenverteidiger Julian Wienold, Offensivmann Elvin Tricic und Innenverteidiger Tobias Hombach ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben, wobei Hombach aktuell noch mit einer Fußverletzung zu kämpfen hat. „Ich freue mich unheimlich, dass alle drei Spieler bei uns bleiben, denn in ihnen steckt noch viel Potential“, meint Lerch. „Julian Wienold verfügt über eine enorme Physis und setzt offensiv wie defensiv immer wieder starke Akzente. Elvin Tricic ist insbesondere mit seiner Schnelligkeit und Abschlussstärke sehr wichtig für uns und Tobias Hombach verschafft uns als Innenverteidiger defensive Stabilität und ist zudem auf vielen Positionen flexibel einsetzbar.“

Auch im Tor gab es Neuigkeiten. Anfang Februar verlängerte das Torhüter-Duo Jonas Brammen und Niklas Pirsljin um ein Jahr. Letzterer war vor der Saison von den Sportfreunden Siegen zum TuS gewechselt. Zwölf Mal stand Brammen im Tor, vier Mal Pirsljin. „Wir wissen, was wir an Jonas und Niklas haben und sich froh, auch in der kommenden Saison auf sie setzen zu können.“

Schon im Januar hatten Top-Stürmer Elmin Heric, der Innenverteidiger Admir Terzic, Marc Uvira, sowie Are Wolzenburg und Benedikt Brusch ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Darüber hinaus befände sich der Verein auch noch in Gesprächen mit externen Spielern, wie Lerch erklärte.