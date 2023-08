Nach zwei Spieltagen: Erster Trainerwechsel in der Westfalenliga 2 ist perfekt

In der Westfalenliga 2 gibt es den ersten Trainerwechsel der Saison. Der Coach des SV Sodingen ist zurückgetreten.

Das ging schnell: Die neue Saison in der Westfalenliga 2 ist gerade einmal zwei Spieltage alt, da gibt es schon den ersten Trainerwechsel. So muss sich der SV Sodingen nach einem neuen Coach umschauen.

Denn Thomas Stillitano hat seinen Rücktritt erklärt. Das teilten die Herner an diesem Donnerstag mit. Auch Co-Trainer Deniz Bozoglu räumt seinen Posten.

"Der SV Sodingen bedankt sich bei Thomas Stillitano und Denis Bozoglu für ihre erfolgreiche Arbeit, welche weit über ihr Traineramt hinaus ging", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. "Der SV Sodingen wünscht beiden weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Wir würden uns freuen, sie an den Spieltagen als Fans begrüßen zu dürfen."

Wer die Nachfolge antritt, ist noch ungewiss. Bis eine Entscheidung gefallen ist, setzen die Sodinger auf eine Zwischenlösung. Stefan Gosing, etatmäßiger Sportlicher Leiter, springt abermals interimsweise ein und wird vorerst an der Seitenlinie stehen.

Stillitano hatte erst im vergangenen Sommer in Sodingen übernommen. In seiner ersten Saison führte er den Verein auf den siebten Tabellenplatz und erzielte einen Schnitt von 1,39 Punkten pro Partie. Anfang des Jahres verlängerte er seinen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2023/24.

So kommt der Abschied des Deutsch-Italieners für Außenstehende überraschend - wenngleich der Verein den Saisonstart in den Sand gesetzt hat. Zunächst gab es eine 0:3-Pleite im Derby gegen den Landesligisten Westfalia Herne im Kreispokal.

Und in der Westfalenliga steht Sodingen nach den ersten beiden Partien noch ohne Punkte da. Auf eine 0:2-Heimpleite gegen den DSC Wanne-Eickel folgte ein knappes 2:3 beim Aufsteiger Hombrucher SV. Nun liegt es an Interimscoach Gosing, das Team möglichst schnell in die Spur zu führen.

Zum Start wartet eine schwierige Aufgabe: Der SV Wacker Obercastrop kommt als Top-Favorit der Liga nach Herne (Sonntag, 15 Uhr, RS-Liveticker).