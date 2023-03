DSC Wanne-Eickel: Zwei Derbys warten – So will Gabriel Brünninghausen-Klatsche vergessen machen

Nach dem 1:6 gegen den FC Brünninghausen erwartet den DSC Wanne-Eickel eine wichtige Woche. Trainer Michael Gabriel kann im Kreispokal keine Kräfte für die Westfalenliga schonen.

Am 22. Spieltag der Westfalenliga 2 musste der DSC Wanne-Eickel eine 1:6-Niederlage gegen den Tabellenführer FC Brünninghausen einstecken.

Trotz des deutlichen Ergebnisses konnte DSC-Trainer Michael Gabriel viele positive Aspekte aus den ersten 45 Minuten ziehen: „In der ersten Halbzeit hatten wir mehr Torchancen, wir hätten in der Anfangsphase gut in Führung gehen können. Durch einen Konter bekommen wir dann das 1:0, aber wir haben unsere Linie weiter durchgespielt und belohnen uns dann mit dem Ausgleich. Ich habe es den Jungs auch gesagt, das war eine richtig gute Halbzeit.“

Doch in der zweiten Hälfte konnte Wanne-Eickel an diese Leistung nicht anknüpfen: „Im Grunde haben wir alles vermissen lassen. Fünf Gegentore sprechen da für sich. Es ist schade, da wir in der ersten Halbzeit eigentlich die bessere Mannschaft waren.“ Wanne-Eickel wollte im zweiten Abschnitt nach vorne nichts mehr gelingen, während Brünninghausen jede Chance zu nutzen schien.

Lange Zeit zum Hadern bleibt dem DSC aber nicht. Am kommenden Wochenende trifft Wanne-Eickel auf den SV Sodingen, die zur Zeit drei Zähler weniger als der DSC auf dem Konto haben. „Das ist für uns ein wichtiges Spiel um zu punkten. Dazu ist es auch noch ein Derby, wir wollen auf jeden Fall den Sieg holen“, erklärte Gabriel.

Vor dem Spiel gegen Sodingen ist man allerdings noch im Halbfinale des Kreispokals gegen den SV Wanne 1911 gefordert. Gabriel erwartet ein Duell auf Augenhöhe: „Wanne 11 ist ein guter Landesligist, natürlich wollen beide Mannschaften ins Finale kommen. Für mich treffen in diesem Halbfinale die beiden besten Mannschaften aus Wanne-Eickel aufeinander, da ist alles möglich.“

Durch die ganzen Langzeitverletzten kann ich so oder so nicht mehr aus dem Vollen schöpfen Michael Gabriel

Eine Englische Woche stellt einen Trainer oft vor schwere Entscheidungen. Doch Gabriel hat dieses Luxusproblem aktuell nicht: „Durch die ganzen Langzeitverletzten kann ich so oder so nicht mehr aus dem Vollen schöpfen. Es werden alle Spieler dabei sein, da kann ich mir keine Priorisierung erlauben. Der Fokus liegt ganz klar auf der Liga, aber das Finale würden wir gerne mitnehmen.“

In den letzten acht Spielen darf sich Wanne-Eickel nicht viele Fehler leisten, wenn der Klassenerhalt vorzeitig gesichert werden soll. „Für uns ist das die höchste Priorität. Wir müssen jetzt jede Gelegenheit nutzen und Punkte einfahren. Wenn wir im Kreispokal rausfliegen würden, könnte man sich wenigstens voll auf die Liga konzentrieren. Wir nehmen es jetzt, wie es kommt“, gibt der DSC-Trainer für die entscheidende Phase vor.