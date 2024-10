Beim 2:1-Erfolg von Rot-Weiß Oberhausen gegen Fortuna Düsseldorf II erzielte Tarsis Bonga in seinem ersten Spiel für RWO gleich ein Tor.

Am vergangenen Freitag gab Rot-Weiß Oberhausen die Verpflichtung von Tarsis Bonga bekannt. Zwei Tage später, am 10. Spieltag der Regionalliga West beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf II, stand der neue Mann bereits von Beginn an auf dem Rasen und erzielte beim 2:1-Sieg das zwischenzeitliche 2:0 für RWO.

Beim letzten Auswärtsspiel gegen SC Paderborn II zog sich Oberhausens Topscorer Moritz Stoppelkamp eine muskuläre Verletzung zu. Die RWO-Verantwortlichen reagierten schnell und verpflichteten mit Bonga einen erfahrenen Spieler. Der 27-jährige Rechtsaußen lief in der Vergangenheit 89 Mal in der 3. Liga, 24 Mal in der 2. Bundesliga und 3-mal in der 1. Bundesliga auf.

Bereits bei seinem ersten Spiel stellte sich der Neuzugang als Verstärkung heraus. Bonga war an vielen Offensivaktionen der Oberhausener beteiligt und erzielte in der 61. Minute seinen ersten Treffer für die “Kleeblätter”.

„Es war am Ende ein hartes Stück Arbeit. Wir hätten das Spiel schon früher entscheiden können, aber das gehört nun mal dazu. Für mich ist es wichtig, richtig in die Abläufe zu kommen und zu wissen, wie ich die Jungs in Szene setzen und auch meine eigenen Stärken voll ausspielen kann. Für den Anfang war das schon in Ordnung. Wir haben zwei Tore gemacht und hätten auch noch ein paar mehr machen können. Daran werden wir in Zukunft arbeiten und wir sind froh über die drei Punkte”, bilanzierte Bonga nach seinem Debüt.

Es war das erste Spiel, aber wir spielen schon relativ gut zusammen und das passt einfach. Tarsis Bonga

Bevor Bonga zu RWO wechselte, spielte der fast zwei Meter große Angreifer bis zum vergangenen Sommer beim Halleschen FC. Davor hießen seine Stationen unter anderem 1860 München, Eintracht Braunschweig und VfL Bochum. In Oberhausen fühlt sich der neue Mann bereits pudelwohl.

„Die Mannschaft hat mich von diesem Wechsel überzeugt und ich muss den Jungs und dem Trainerteam ein großes Lob aussprechen. Ich wollte mich in Oberhausen eigentlich nur fit halten und habe mich direkt sehr wohl gefühlt”, erklärte Bonga. „Ich konnte mir vorher nicht vorstellen, wie es hier sein wird, aber nach meinem ersten Spiel kann ich es mir sehr gut vorstellen. Es war das erste Spiel, aber wir spielen schon relativ gut zusammen und das passt einfach.”

