1. FC Bocholt: Innenverteidiger vom MSV Duisburg kommt - Trainersuche läuft

Der 1. FC Bocholt hat nach dem Verlust von Dietmar Hirsch Richtung MSV Duisburg nun einen Spieler der Zebras verpflichtet.

Der 1. FC Bocholt hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Kaspar Harbering verpflichtet. Der 18-jährige Innenverteidiger wechselt aus der U19-Bundesliga-Mannschaft des MSV Duisburg an den Bocholter Hünting.

Der gebürtige Bocholter Harbering spielte bereits einige Jahre in der Nachwuchsabteilung des 1. FC Bocholt, ehe es ihn in die U15-Bundesliga zu Rot-Weiß Oberhausen zog.

Bei RWO spielte er auch eine Saison in der höchsten A-Junioren-Spielklasse, bevor er zum MSV Duisburg in die U19-Bundesliga wechselte. In der abgelaufenen Spielzeit brachte es Kaspar Harbering auf 17 Bundesligaspiele, in denen ihm drei Tore gelungen sind.

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt, sagt: "Mit Kaspar bekommen wir einen Bocholter Jungen zurück, der in den Nachwuchsleistungszentren von RW Oberhausen und MSV Duisburg wichtige Erfahrungen in der U19-Bundesliga gesammelt hat. Er hat sich trotz Anfragen anderer interessanter Clubs für uns entschieden, was uns sehr freut. Ich bin überzeugt, dass Kaspar sich bei uns hervorragend weiterentwickeln wird und wir noch viel Freude an ihm in der Defensive haben werden."

"Ich bin sehr glücklich, wieder am Hünting zu sein. Ich möchte hier meinen nächsten Entwicklungsschritt machen und freue mich sehr auf die neue Saison", ergänzt der Abwehrspieler.

1. FC Bocholt: Harbering dritter Zugang, Trainersuche läuft

Harbering ist nach Außenbahnspieler Philipp Hanke (Wuppertaler SV) und Innenverteidiger Dawyn-Paul Donner von der Zweitvertretung des SC Paderborn der dritte externe Bocholter Zugang für die Saison 2024/2025.

Vor dem Wochenende wurde bekannt, dass Cheftrainer Dietmar Hirsch und dessen "Co" Marvin Hörner zum MSV Duisburg wechseln. Aktuell werden einige Namen als mögliche Nachfolger für Hirsch gehandelt. Doch zu diesem Zeitpunkt steht noch nicht fest, wer der neue Chefcoach beim amtierenden Vize-Meister der Regionalliga West wird.