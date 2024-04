Alemannia Aachen braucht noch zwei Siege, um den Aufstieg aus eigener Kraft perfekt zu machen. Es könnte aber auch schon am kommenden Spieltag so weit sein.

Alemannia Aachen steht kurz vor der Rückkehr in die 3. Liga. Zwei Siege braucht das Team von Trainer Heiner Backhaus noch, um aus eigener Kraft die Regionalliga-Meisterschaft einzutüten.

Aber auch schon am kommenden Spieltag könnte Alemannia Aachen den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machen. Dann nämlich, wenn die Alemannia am Samstag, 20. April, 14 Uhr, beim SC Paderborn II gewinnen und der erste Verfolger, Wuppertaler SV, patzen sollte.

Der WSV muss zeitgleich im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf II ran. Sollte die Alemannia gewinnen und Wuppertal nicht, stünde der Aufstieg fest. Bei einem Remis des WSV würde Aachens Vorsprung von elf auf 13, bei einer Niederlage gar auf 14 Punkte anwachsen. Vier Spiele vor dem Ende wäre den Alemannen Platz eins dann nicht mehr zu nehmen.

Aber auch, wenn beide Teams ihre Partien gewinnen sollten, stünde der erste mögliche Aufstiegstermin für Aachen im Kalender. Dann nämlich könnte es am 31. Spieltag so weit sein, wenn die Alemannen am Samstag, 27. April, 14 Uhr, den 1. FC Bocholt empfangen. Sollte der TSV sein Heimspiel gewinnen, betrüge der Vorsprung auf Platz zwei mindestens elf Punkte. Bei dann noch drei Spielen Rest ebenfalls nicht mehr aufzuholen.

Aachen hat am vergangenen Samstag, 13. April, Rot Weiss Ahlen durch Tore von Anton Heinz (44., Foulelfmeter), Sasa Strujic (90.) und erneut Strujic (90.+2) mit 3:0 besiegt. Während die 26.000 Zuschauer auf dem Tivoli in Halbzeit eins noch ein tolles Regionalligaspiel sahen, waren im zweiten Abschnitt die Torchancen eher Mangelware.

Parallel holte der Wuppertaler SV zwar einen 3:0-Heimsieg gegen den FC Gütersloh, liegt aber weiter elf Zähler hinter den Aachenern. Dahinter lauern auch der 1. FC Bocholt (52 Punkte) und Fortuna Köln (51 Punkte) noch auf ihre Chance, zumindest Platz zwei einzutüten. Im direkten Duell hat sich das Team von Dietmar Hirsch mit 1:0 durchgesetzt und Platz drei zurückerobert.