Der 1. FC Bocholt kann sich trotz des Vorsprungs von Alemannia Aachen noch Chancen auf die 3. Liga ausrechnen. Die Personalplanung schreitet voran. Ein Ex-Schalker bleibt in jedem Fall.

Der 1. FC Bocholt kann auch in der kommenden Saison auf seinen zentralen Mittelfeldspieler Bogdan Shubin zählen. Das teilten die "Schwatten" am Donnerstag, 4. April, mit. Der ursprüngliche Vertrag wäre zum Saisonende ausgelaufen.

"Ich bin froh, hier die Chance bekommen zu haben. Das war nach meinem schwierigen Jahr bei Schalke nicht selbstverständlich. Ich fühle mich sehr wohl in Bocholt. Es macht einfach großen Spaß, mit dieser Mannschaft zu kicken und vor unseren tollen Fans bei dieser besonderen Atmosphäre am Hünting zu spielen. Wir haben gemeinsam noch viel vor", sagte Shubin in einer Vereinsmitteilung.

Der heute 21-Jährige hat die Jugend des FC Schalke 04 von der U16 an durchlaufen, nachdem er im Sommer 2018 aus dem Nachwuchs des TuS Koblenz gekommen war. Im Sommer 2022 gelang ihm der Sprung in Regionalligamannschaft des FC Schalke 04. Zum Einsatz kam er jedoch nicht.

Vor der laufenden Saison zog es ihn dann an den Hünting, wo es für Shubin deutlich besser laufen sollte. 27 Einsätze (24-mal in der Regionalliga West, dreimal im Niederrheinpokal) verzeichnet der in Donezk (Ukraine) geborene Mittelfeldmann. Dabei stehen drei Tore und eine Vorlage zu Buche.

1. FC Bocholt: Schorch begrüßt Shubin-Verlängerung

Bein den "Schwatten" ist er ein Leistungsträger. Das bestätigt auch Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt: "Bogdan hat sich bei uns hervorragend entwickelt und ist mittlerweile ein absoluter Leistungsträger. Mit seiner Lauf- und Zweikampfstärke sowie seiner tollen Technik hat er maßgeblichen Anteil an unserer starken Saison."

Und weiter: "Wir sind sehr froh, mit ‚Shubi‘ eine weitere wichtige Säule unseres Teams gehalten zu haben, um auch in der neuen Saison mit einem starken Kader angreifen zu können."

Dass Schorch den Fokus in seinem Statement auf die neue Saison legt, erscheint logisch. Bocholt ist zwar Dritter, allerdings hat Tabellenführer Alemannia Aachen elf Punkte Vorsprung. Das direkte Duell steht zwar noch aus, doch bei aus Alemannen-Sicht günstiger Konstellation, könnte der Aufstieg schon nach dem 29. Spieltag feststehen.

Über die Vertragsinhalte der Shubin-Verlängerung wurde Stillschweigen vereinbart, ließ Bocholt zudem verlauten.