Rot-Weiß Oberhausen testete vor dem Schlussspurt in der Regionalliga West gegen die U23 von Borussia Dortmund. Am Ende verloren die Kleeblätter knapp.

Auch bei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen durften die Spieler ihre beine in der Länderspielpause nicht hochlegen, auch bei den Kleeblättern wurde getestet. Gegner am Freitagabend war ein Drittligist: die U23 von Borussia Dortmund. Am Ende stand ein knappes 2:3 aus Sicht der Oberhausener.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit ging RWO früh in Führung. Verteidiger Dominik Burghard stellte nach 16 Minuten im Anschluss an eine Ecke auf 1:0. Auf der anderen Seite wurde Paul Besong später im Strafraum gefoult, Elfmeter. Falko Michel übernahm die Verantwortung und glich aus - 1:1 auch der Pausenstand.

Auch im zweiten Durchgang erwischte Rot-Weiß den besseren Start und ging erneut in Führung. Diesmal überwand Cottrell Ezekwem BVB-Schlussmann Marian Kirsch. Und erneut konterten die Borussen den RWO-Treffer, Moses Otuali erzielte das 2:2.

Nachdem Ex-MSV-Spieler Julian Hettwer zwei gute Möglichkeiten auf den Führungstreffer für die Gäste verpasste, machte es Ayman Azhil besser. Der Joker besorgte den 3:2-Siegtreffer für den Drittligisten.

Für die Kleeblätter, bei denen mit Torwart Kevin Kratzsch, Verteidiger Tim Stappmann und Matona-Glody Ngyombo drei Akteure über 90 Minuten spielten, geht es bereits am kommenden Donnerstag (28. März, 19.30 Uhr, RS-Liveticker) im Ligabetrieb gegen den 1. FC Düren weiter, ehe dann am Dienstag (2. April, 19.30 Uhr, RS-Liveticker) das Halbfinale im Niederrheinpokal gegen die Sportfreunde Baumberg, Tabellenführer der Oberliga Niederrhein, wartet.

Die U23 des BVB bekommt es am Karsamstag (30. April, 14 Uhr) zuhause im Stadion Roten Erde in der 3. Liga mit Waldhof Mannheim zu tun.

Aufstellung RWO: Kratzsch - Montag (75. Böhm), Stappmann, Burghard (60. Boche), Fassnacht (75. Hadzibajramovic)– Ngyombo, Sieben (60. Yalcin) – Donkor (60. Kleinsorge), Rexha (60. Kefkir), Niemeyer (46. Hot) – Ezekwem (60. Mai).

Tore: 1:0 Burghard, 1:1 Falko Michel (Foulelfmeter), 2:1 Ezekwem, 2:2 Otuali, 2:3 Azhil.