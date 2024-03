Der SV Lippstadt gewann das Kellerduell am 24. Spieltag der Regionalliga West gegen Rot Weiss Ahlen mit 2:1. Damit gaben die Lippstädter die Rote Laterne wieder ab.

Der SV Lippstadt konnte den Abstiegskracher gegen Rot Weiss Ahlen am 24. Spieltag der Regionalliga West mit 2:1 (2:1) für sich entscheiden. Damit verlassen die Lippstädter den letzten Platz und geben die Rote Laterne wieder an die SSVg Velbert (1:4 in Bocholt) ab. Ahlen verbleibt auf Platz 16 und liegt nur noch einen Zähler vor dem SVL.

RWA ging im Wersestadion zunächst dank eines Treffers von Cihan Özkara (5.) in Führung, aber Viktor Maier (31.) und Niek Munsters (44.) drehten die Partie zugunsten der Gäste.

SVL-Trainer Felix Bechtold war nach dem ersten Sieg in der Liga seit dem 7. Oktober 2023 (4:3 gegen Wuppertal) erleichtert. "Mir fehlen noch etwas die Worte, weil es so aufregend war", beschrieb Bechtold seine Gefühlslage. "Wir haben einen katastrophalen Fehlstart hingelegt. Aber dass sich meine Jungs in dieser Situation, in der wir gerade sind, so wieder in das Spiel reingearbeitet haben, da muss ich ein großes Kompliment machen."

In der zweiten Halbzeit wurde es trotz des Platzverweises von Ahlens Cvetkovic (66.) nochmal eng und Lippstadt erzitterte sich am Ende den langersehnten Dreier. "Das Gefühl, mit einer Führung umzugehen, kennen meine Spieler nicht mehr wirklich. Da wünsche ich mir natürlich, dass wir da souveräner werden. Wir können aber erstmal glücklich sein, dass wir in einem schwierigen Auswärtsspiel dreifach punkten konnten. Das tut der Seele absolut gut", sagte der 33-Jährige.

Rot Weiss Ahlen: Brüseke - Karabatic (46. Asare), Buckesfeld, Reithmeir - Coleman (75. Marino), Cvetkovic, Aydogan, Tankulic (69. Lanfer), Kyere - Cejas, Özkara (56. Ciccarelli) SV Lippstadt: Westphal - Örnek, Kaba, J. Munsters, Fischer - Ufuk, Klann - Lee (74. Demirarslan), Altun, N. Munsters (86. Kohl) - Maier (86. Wagner) Schiedsrichter: Luca Maurer Zuschauer: 843 Tore: 1:0 Özkara (5.), 1:1 Meier (31.), 1:2 N. Munsters (44.) Gelb-Rote-Karte: Cvetkovic (66.)

Rot Weiss Ahlen musste hingegen einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Nach zuletzt zwei Pleiten in Serie gegen die direkte Konkurrenz mussten sich die Wersestädter erneut einem Rivalen im Abstiegskampf geschlagen geben.

RWA-Coach Björn Joppe brachte seine Enttäuschung zum Ausdruck: "Wir haben fest mit Punkten gerechnet. Lippstadt haben die 20 Minuten vor der Halbzeit gereicht, um das Spiel zu gewinnen. Es ist unerklärlich, wie wir nach den überragenden ersten 20 Minuten die Ordnung und das Mittelfeld verlieren und Lippstadt stark machen. In dieser Phase haben wir die Partie verloren."

In der zweiten Halbzeit sah Joppe trotz der Unterzahl eine Leistungssteigerung bei seiner Mannschaft: "Mit einem Mann weniger waren wir besser als Lippstadt. Wir waren aggressiv und haben die Zweikämpfe gewonnen." Am Ende gab der 45-Jährige ein Versprechen in Sachen Klassenerhalt ab: "Am 18. Mai wird abgerechnet. Unsere Langzeitverletzten kommen langsam wieder und dann mache ich mir keine Sorgen und verspreche, dass wir nicht absteigen."

Für beide Mannschaften steht nun eine Englische Woche auf dem Programm. Ahlen hat den SV Rödinghausen (6. März, 19.30 Uhr) und Rot-Weiß Oberhausen (9. März, 14 Uhr) vor der Brust. Der SV Lippstadt empfängt zunächst Kellerkind Wegberg-Beeck (6. März, 19 Uhr) und anschließend Aufstiegsaspirant 1. FC Bocholt (9. März, 14 Uhr).