Rot-weiß Oberhausen: Kapitän Stoppelkamp: "In dieser Saison war viel mehr drin"

Rot-Weiß Oberhausen kann den Aufstieg in die 3. Liga abhaken. Wir sprachen mit Kapitän Moritz Stoppelkamp über die Situation bei RWO.

Rot-Weiß Oberhausen hat sich nach dem 0:1 (0:1) gegen Fortuna Düsseldorf II aus dem Aufstiegskampf der Regionalliga West verabschiedet. Wir sprachen nach dem Spiel in der Mixed-Zone mit dem enttäuschten Kapitän Moritz Stoppelkamp.

Moritz Stoppelkamp über ...

... die Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf II:Wir hatten eine gute Spielkontrolle und auch viele Chancen. Wir haben unsere Chancen leider nicht genutzt und kassieren ein sehr, sehr unglückliches Tor. Wir hatten den Ball schon dreimal geklärt und dann springt er immer wieder einem von uns ans Bein und dann steht der Düsseldorfer plötzlich alleine vor dem Tor. Und so verlierst du das Spiel. Wir haben allles reingeschmissen, sind angerannt und haben uns auch Chancen herausgespielt. Gerade in den letzten fünf Minuten hatten wir noch zwei Hochkaräter. Aber am Ende hat auch vielleicht ein bisschen die letzte Überzeugung gefehlt. Und so gehst du dann als Verlierer vom Platz.

... die Heimschwäche mit nur drei Siegen in zwölf Spielen: Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Es ist mir auch unerklärlich, aber wenn man das Spiel am Sonntag sieht, dann war es auch wieder sehr unglücklich. Wir haben viele Unentschieden gehabt zu Hause, in denen wir in den letzten Minuten noch Punkte abgegeben haben. Wenn du ganz oben sein willst, dann musst du diese Partien gewinnen. Das haben wir nicht getan, deshalb stehen wir auch zu Recht nicht dort oben. ... das Aufstiegsrennen in die 3. Liga: Zwölf Punkte auf Aachen, wir sollten über andere Sachen reden, als über den Aufstieg momentan.

... die Ambitionen für die nächsten Spiele: Ich finde schon, dass wir die Saison nicht abschenken sollen. Wir sollten schon noch versuchen, Spiele zu gewinnen. Und am besten damit nächste Woche wieder anfangen.

... die Enttäuschung über den bisherigen Saisonverlauf: Wenn man verliert, ist man immer enttäuscht. Aber es ist natürlich ärgerlich, weil in dieser Saison bislang viel mehr drin war, als der momentane Tabellenplatz.