Am 22. Spieltag der Regionalliga West gewann der Wuppertaler SV mit 2:0 (1:0) gegen die U23 des 1. FC Köln. Unter Trainer Ersan Parlatan verlor der WSV in diesem Jahr noch kein Spiel.

Vor 2567 Zuschauern im Stadion am Zoo gewann der Wuppertaler SV am 22. Spieltag der Regionalliga West mit 2:0 (1:0) gegen die U23 des 1. FC Köln. Nachdem der WSV im vergangenen Jahr mit einem 4:0-Erfolg gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach in die Winterpause ging, gewann die Mannschaft von Ersan Parlatan in diesem Jahr alle drei Ligaspiele unter dem neuen Cheftrainer und bleibt somit in der Tabelle oben dran.

Gegen Köln brachte Kevin Hagemann die Gastgeber mit einem sehenswerten Volley in der 33. Minute in Führung. Zu diesem Zeitpunkt hätte der WSV bereits gut und gerne mit zwei oder drei weiteren Treffern vorne liegen können, jedoch hatte FC-Keeper Jonas Nickisch etwas dagegen und hielt seine Mannschaft mit tollen Paraden im Spiel.

„Wir sind sehr gut in die Partie gekommen und hatten in den ersten 15 bis 20 Minuten mehrere hochkarätige Chancen. Wir haben druckvoll nach vorne gespielt, genauso wie wir es uns vorgenommen haben. Es ist klar, dass man nicht so über die gesamten 45 Minuten spielen kann, weil der Gegner natürlich auch was dagegen hat”, bilanzierte Parlatan. „Wir haben ein schönes Tor zum 1:0 erzielt und auch hinten bis auf eine Abseitssituation nichts zugelassen."





In der zweiten Halbzeit stand Hagemann erneut für die Wuppertaler im Fokus, jedoch glänzte er in der 53. Minute als Vorbereiter. Lukas Demming bedankte sich nach einem Querpass von der rechten Seite und schob den Ball zum 2:0-Endstand ins Tor.

Hätten wir den ein oder anderen Konter besser ausgespielt, dann hätten wir das Ergebnis durchaus noch nach oben schrauben können. Ersan Parlatan

„In der zweiten Halbzeit sind wir gut aus der Kabine gekommen. Wir haben sehr gut verteidigt und die Räume eng gehalten. Wenn wir ausgespielt wurden, waren wir im Pressing etwas losgelöst, aber haben ansonsten alles wegverteidigt. Es war wichtig, dass wir erneut die Null gehalten haben”, erklärte Parlatan in Bezug auf den zweiten Durchgang. „Hätten wir den ein oder anderen Konter besser ausgespielt, dann hätten wir das Ergebnis durchaus noch nach oben schrauben können. Wir sind mit der Art und Weise, wie sich die Mannschaft präsentiert hat, sehr zufrieden und demzufolge war es ein schöner Abend."

Am kommenden Wochenende (24. Februar, 14 Uhr) gastiert der WSV beim FC Wegberg-Beeck. Alle weiteren Infos zu den Spielen vom vergangenen Freitagabend gibt es hier.