Rot-Weiß Oberhausen bereitet sich aktuell auf das nächste Regionalligaspiel vor. Es geht am Freitag zum FC Gütersloh - mit Interimstrainer Mike Terranova.

Das 1:3 vor 22.700 Fans bei Alemannia Aachen tut Rot-Weiß Oberhausen auch einige Tage danach weh. Klar: RWO wäre mit einem Sieg wieder dich im (Aufstiegs-) Geschäft gewesen. So sind es 13 Runden vor Schluss neun Punkte Rückstand auf Platz eins.

"Wenn man Aachen besiegen will, dann muss schon alles passen. Wenn man aber solche Fehler macht, wie wir in Aachen, dann wird es schwer bis unmöglich. Es geht aber weiter. Wir bleiben unserer Devise treu und schauen von Spiel zu Spiel. Alles andere macht keinen Sinn", erklärt Patrick Bauder.

Weiter geht es für Oberhausen am Freitag (16. Februar, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim FC Gütersloh. Sportchef Bauder erwartet im Heidewaldstadion ein enges Duell. Bauder: "Gütersloh ist fußballerisch eine gute Mannschaft, mit der wir uns gerne messen. Wir freuen uns auf das Spiel und wollen nach der Niederlage in Aachen eine positive Antwort zeigen. Wir werden uns gut auf die Partie vorbereiten."

Für die Vorbereitung der Kleeblätter ist aktuell Mike Terranova verantwortlich. Und das bleibt auch vorerst so. Terranova wird nach dem Sieg in Velbert und der Niederlage in Aachen auch in Gütersloh auf der RWO-Trainerbank Platz nehmen.

Das könnte auch in den nächsten Wochen der Fall sein. Denn Bauder verriet gegenüber RevierSport zwar, dass die Suche nach einem Nachfolger für Jörn Nowak im vollen Gange ist, betonte aber auch: "Wir haben ein Profil erarbeitet und befinden uns in Gesprächen. Wir wissen schon, was für einen Trainertypen wir suchen. Das will ich aber gar nicht näher erläutern. Fakt ist, dass wir mit Mike aktuell einen top Trainer haben, der uns die nächste Zeit auch zur Verfügung steht. Deshalb haben und machen wir uns in dieser so wichtigen Personalie überhaupt keinen Druck. Es muss am Ende schließlich auch sehr gut passen."

Dass RWO immer noch ein sehr attraktiver Arbeitgeber für viele Trainer ist, beweist die Bewerbungsflut. Bauder: "Ich sage keine konkrete Zahl. Aber das waren sehr viele und es kommen immer wieder Bewerbungen rein. RWO hat schon eine Strahlkraft und ist sehr reizvoll - das wissen wir und haben deshalb auch eine große Verantwortung bei der Auswahl."