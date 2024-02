Riesen-Euphorie bei Alemannia Aachen: Die Fans der Kaiserstädter träumen von der Rückkehr in den bezahlten Fußball und laufen der Alemannia aktuell die Bude ein.

Alemannia Aachen will nach zehnjähriger Abstinenz in den Profifußball zurückkehren. Zuletzt spielte der Traditionsklub in der Saison 2012/2013 in der 3. Liga. Seitdem steckt die Alemannia in der Regionalliga West fest.

Aber in der Spielzeit 2023/2024 könnte die Rückkehr in die Drittklassigkeit gelingen: Nach einem katastrophalen Start und der frühen Beurlaubung von Trainer Helge Hohl übernahm Heiner Backhaus und brachte die Alemannia auf Kurs. Aachen ist aktuell aufgrund des besseren Torverhältnisses Tabellenführer.

Die Aufholjagd - Alemannia Aachen kassierte unter Backhaus nur eine Niederlage in Bocholt - gelang der Mannschaft auch aufgrund der großen Fan-Unterstützung. Die Alemannia ist wieder "in" in Aachen. 15.170 Zuschauer pilgern im Schnitt zu den Spielen der Schwarz-Gelben, 7780 Dauerkarten wurden verkauft. Die Auswärtsspiele, zuletzt rund 2500 Aachener in Mönchengladbach, werden zu gefühlten Heim-Partien.

Heimspiel-Doppelpack steht an

Und nun geht es zweimal hintereinander auf den Tivoli. Am Samstag (10. Februar, 14 Uhr) kommt Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga und vier Tage später (Mittwoch, 14. Februar, 19.30 Uhr) Viktoria Köln im Mittlerheinpokal-Viertelfinale.

Für das Oberhausen-Spiel sind schon über 15.500 Karten - Stand: Dienstag, 6. Februar, 18.45 Uhr - verkauft, gegen Viktoria Köln rechnet die Alemannia auch mit über 15.000 Fans - die Anhänger rennen der Alemannia aktuell förmlich die Bude ein.

Marcel Moberz, Aufsichtsratschef der Alemannia, ist begeistert. Er ist seit Wochen in den Sozialen Medien sehr aktiv und freut sich auch diesmal via Facebook: "Die 15.000 sind geknackt! Es gibt einen weiterhin riesigen Ansturm! Danke, danke! Viel wichtiger: ich möchte mal von unserer Mannschaft berichten: die Jungs sind fokussiert und voller positiver Energie. Wo am Anfang der Saison noch Druck herrschte, ist heute nur Power zu sehen. Für unsere Jungs ist es eine Ehre da oben zu stehen und das soll mit aller Macht verteidigt werden. In der Aufstiegssaison 98/99 hatten wir einen Zuschauerschnitt von 7.900 Fans am Tivoli. Diese Saison sind es bereits über 15.000! Ich glaube man sieht, wie sehr die 'Öcher' zurück zur Alemannia gefunden haben und gleichzeitig, dass sehr hart am Tivoli dafür gearbeitet wird! Der neue Weg #zesame funktioniert einfach."