Fortuna Köln: Er war schon beim VfL und MSV - 37-maliger Bundesliga-Stürmer kommt

Viele Regionalligisten haben im Winter nachgelegt. Nun hat auch Fortuna Köln einen Angreifer geholt, der große Routine mitbringt.

Fortuna Köln hat vor dem Restrundenstart am Sonntag (14 Uhr) gegen die U23 des SC Paderborn sieben Punkte Rückstand auf Platz eins der Regionalliga West - dabei aber eine Partie weniger ausgetragen.

Daher ist im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga noch alles möglich. Und die Fortuna will nichts unversucht lassen, um dieses Ziel auch zu erreichen. Daher wurde nun am Deadline-Day noch ein weiterer Stürmer verpflichtet.

Und der bringt Routine mit. Denn die Südstädter verpflichteten den 33-jährigen Richard Sukuta-Pasu. Die Fortuna ist bereits die 15. Station in der Profikarriere für den Angreifer, der in NRW auch schon für den VfL Bochum und den MSV Duisburg auflief.

Zuletzt stand Sukuta-Pasu in Dänemark bei Vejle BK unter Vertrag, seit dem Sommer ist der bullige Stürmer vereinslos. „Einen Mittelstürmer wie Richy hatten wir bisher nicht im Kader. Mit seiner Größe, seiner Präsenz und seiner Erfahrung wird er in der Restsaison eine weitere positive Ergänzung für unser Offensivspiel sein“, sagt Fortunas Sportlicher Leiter Matthias Mink.

Am Donnerstag trainierte Wandervogel Sukuta-Pasu bereits das erste Mal mit der Mannschaft mit. Der 1,90 Meter große Angreifer spielte in Österreich bei Sturm Graz, in Dänemark bei Vejle BK, in China bei den Guangdong Southern Tigers, in Südkorea bei Seoul E-Land und in Belgien bei Cercle Brügge.

Richard Sukuta-Pasu lief schon 37 Mal in der Bundesliga auf

Der 33-Jährige bestritt zudem 37 Spiele in der 1. Bundesliga für Bayer Leverkusen, St. Pauli und den 1. FC Kaiserslautern, 111 Partien in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga war er 50-mal aktiv. Mit Bayer Leverkusen wurde der gebürtige Wuppertaler in der Saison 06/07 deutscher A-Junioren-Meister und 2008 mit der U19 Europameister.

Wenn alles nach plan läuft, könnte in der umkämpften Regionalliga im Sommer noch ein Titel dazukommen. Dann der des Aufsteigers in die 3. Liga. Mit dem 1. FC Bocholt, Alemannia Aachen, dem WSV und RWO haben noch vier weitere Teams das Ziel des Aufstiegs nicht zu den Akten gelegt.