Julius Schell, der sich beim FC Schalke 04 vor einem Jahr noch im Kreise der Profis befand, wechselt zu Alemannia Aachen. Dort trifft er auf seinen Ex-Coach Heiner Backhaus.

Alemannia Aachen hat für den Meisterschaftskampf in der Regionalliga West noch einmal nachgerüstet und bereits den fünften Winterneuzugang präsentiert. Julius Schell läuft ab sofort für die Mannschaft von Heiner Backhaus auf.

Der 24-jährige Innenverteidiger begann seine Laufbahn in den Jugendmannschaften von Borussia Dortmund, wo er unter anderem neunmal in der Youth League auflief und 2019 die deutsche A-Junioren-Meisterschaft feierte. 2020 wechselte der Defensivspieler leihweise zu Rot-Weiß Koblenz in die Regionalliga Südwest - dem Klub, den Backhaus zu dieser Zeit trainierte. Unter ihm verbuchte Schell 31 Einsätze, erzielte drei Tore und bereitete zwei weitere vor.

Startelf-Einsatz gegen Rapid Wien

Trotz der erfolgreichen Leihe verließ Schell den BVB anschließend und schloss sich 2021 der Zweitvertretung des FC Schalke 04 an, wo er bis zum Sommer unter Vertrag stand. In Gelsenkirchen verbuchte er in nur zwei Saisons 57 Einsätze in der Regionalliga West (drei Tore, zwei Vorlagen). Auch erste Profi-Erfahrungen durfte Schell bereits sammeln. Vor einem Jahr ließ ihn Thomas Reis an Teilen der Wintervorbereitung mit der ersten Mannschaft teilnehmen und stellte ihn im Test gegen Rapid Wien sogar in die Startelf.

Dennoch trennten sich nach der Spielzeit die Wege, Schell war seitdem vereinslos. Außerdem zog sich der 1,88-Meter-Mann eine Patellasehnenverletzung zu, die ihn ausbremste. Nun bekommt er die nächste Chance in der Regionalliga West - unter seinem ehemaligen Coach Backhaus.

Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller verwies auf die Erfahrung, die Schell trotz seines jungen Alters bereits sammelte und erklärte: "Nach seiner Patellasehnenverletzung im Sommer steht er jetzt wieder voll im Saft."

Schell selbst freue sich derweil auf "die einmalige Kulisse" auf dem Tivoli und "darauf, die Wucht dieses Vereins zu spüren. Außerdem treffe ich hier auf einen vertrauten Trainer aus meiner Zeit in Koblenz, das gibt mir ein gutes Gefühl für die Zukunft."

Vor Schell wechselten bereits Thilo Töpken (SV Rödinghausen), Anas Bakhat (1. FC Düren), Leroy Zeller (USCB Gauchos, USA) und Florian Heister (Viktoria Köln) in diesem Winter nach Aachen.