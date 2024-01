Während für einige Mannschaften der Ball in der Regionalliga West schon wieder rollt, haben andere Mannschaften noch einige Testspiele absolviert. RevierSport hat die Übersicht.

Für einige Mannschaften wie Rot-Weiß Oberhausen geht es an diesem Wochenende bereits wieder um Punkte in der Regionalliga West. Die meisten Vereine haben aber noch bis nächste Woche Zeit und nutzen das Wochenende für Testspiele. RS hat den Überblick und fasst den Testspiel-Samstag zusammen.

SC Wiedenbrück – KSV Hessen Kassel 1:0 (1:0)

Der SC Wiedenbrück befindet sich im Abstiegskampf, konnte gegen Kassel aus der Regionalliga Südwest aber Selbstvertrauen tanken. Rückkehrer Manfredas Ruzgis, der im Winter von Rot-Weiß Oberhausen kam, erzielte das einzige Tor bereits in der 19. Minute.

SV Lippstadt 08 – 1. FC Bocholt 0:0

Der ligainterne Vergleich zwischen dem Vorletzten Lippstadt und Tabellenführer Bocholt endete vor 30 Zuschauern torlos.

1. FC Köln U21 – FV Engers 07 9:1 (3:0)

Die Zweitvertretung der „Geißböcke“ konnten vor dem Regionalliga-Start noch einmal Selbstvertrauen tanken. Gegen den Achten der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gab es ein deutliches 9:1.

1. FC Düren – TuS Koblenz 2:1 (0:1)

Gelungene Generalprobe für den Tabellenfünften. Vor 100 Zuschauern ging man zwar mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause, Julijan Popovic (49.) und Mario Weber (63.) konnten das Spiel in Durchgang zwei aber drehen.

Wuppertaler SV – SSVg Velbert 1:1 (1:1)

Eine Woche vor dem Rückrundenstart trennten sich die beiden Vertreter aus dem Bergischen Land 1:1. In der 18. Minute war es Lion Schweers, der die Rot-Blauen in Führung brachte, Cellou Diallo traft in der 37. zum Ausgleich. Was WSV-Trainer Ersan Parlatan dazu zu sagen hatte, lest ihr hier

Rot Weiss Ahlen – TUS Bersenbrück 3:4 (1:3)

Kein erfolgreiches Testsiel für Rot Weiss Ahlen, die bis zuletzt einen stark dezimierten und unfertigen Kader aufwiesen. Gegen den Tabellenzweiten aus der Oberliga Niedersachsen setzte es eine 3:4-Niederlage. Erneut waren einige Gastspieler dabei (fünf in der Startelf, einer auf der Ersatzbank). Pedro Cejas war wie schon zuletzt erfolgreich und konnte den zwischenzeitlichen 2:3-Anschlusstreffer erzielen. Am kommenden Mittwoch folgt ein weiteres Testspiel bei der Hammer SpVg.

SV Rödinghausen – TSV Havelse 2:3 (1:3

Der Tabellen-Neunte unterlag dem Tabellenachten der Regionalliga Nord mit 2:3. Eros Dacaj erzielte in der ersten Halbzeit das zwischenzeitliche 1:1, Simon Engelmann brachte die Gastgeber vor 47 Zuschauern noch einmal heran, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

Alemannia Aachen – Eintracht Hohkeppel 4:3 (3:1)

In einem kurzfristig angesetzten Testspiel konnte sich Aachen gegen Mittelrheinligist Hohkeppel mit 4:3 durchsetzen. Zweimal Anton Heinz und Uli Bapoh schossen eine 3:0-Führung heraus, Eli Ramaj erzielte im zweiten Durchgang das zwischenzeitliche 4:1.