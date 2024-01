Testspiele: Aachen verliert nach 2:0-Führung, Schalke II 1:1 gegen Oberligist

Am Mittwochabend war Testspielzeit bei Teams aus der Regionalliga West und den Oberligen. Die Übersicht.

Im voraussichtlich letzten Testspiel vor dem Pflichtspielstart hat Alemannia Aachen eine Niederlage kassiert. Der Tabellenzweite der Regionalliga West unterlag am Mittwochabend dem luxemburgischen Erstligisten FC Wiltz 71 mit 2:3.

Und das trotz einer 2:0-Führung zur Pause. Marc Brasnic hatte doppelt für die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus getroffen (10., 19.). Doch nach Gegentreffern in der 61., 66. und 80. Minute gab der TSV das Spiel im Nachbarland noch aus der Hand. Was das für den Ligabetrieb bedeutet, zeigt sich am 3. Februar. Dann startet die Alemannia bei der U23 von Borussia Mönchengladbach in die Mission Aufstieg.

Bereits an diesem Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) beginnt die Regionalliga-Restrunde für die U23 des FC Schalke 04. Dann gastiert sie bei Rot Weiss Ahlen. Auch die Königsblauen konnten am Mittwochabend ihr Testspiel nicht gewinnen. Der Niederrhein-Oberligist Spvg Schonnebeck trotzte den S04-Talenten ein 1:1 ab. Thorben Kern schoss die Gäste aus Essen in der 60. Minuten in Führung. Der Ausgleich folgte durch Joey Müller (76.).

Schalkes Auftaktgegner Ahlen war am Mittwoch ebenfalls gegen einen Oberligisten im Einsatz, nämlich gegen Türkspor Dortmund aus der Westfalen-Staffel. Und RWA schloss die Vorbereitung mit einem Erfolgserlebnis ab. 3:2 gewann das Team von Björn Joppe gegen den Fünftliga-Topklub. Nach Ahlen-Führung (26.) drehte Ilias Anan mit einem Doppelpack das Spiel zugunsten der Dortmunder Gäste (28., 48.). Doch Ahlen schlug zurück (55., 77.).

SG Wattenscheid besiegt Wacker Obercastrop

Schon am Nachmittag tankte der 1. FC Düren Selbstvertrauen für die Restrunde. Beim FSV Frankfurt aus der Südwest-Staffel setzte sich der FCD mit 4:2 durch. Schon zur Pause hatten Yannik Schlösser (5., 26.) und Neuzugang Simon Breuer (40.) eine deutliche Führung herausgeschossen. Nach dem 1:3 (68.) erhöhte Romeo Aigbekaen (80.), bevor der FSV in der Schlussminute per Strafstoß den Endstand herstellte.

Die SG Wattenscheid 09 feierte nach zwei Remis in den letzten Testspielen am Mittwoch einen Sieg. Beim Westfalenligisten Wacker Obercastrop gewann die Mannschaft von Engin Yavuzaslan mit 3:1.

Beim Stand von 1:1 ging es in die Halbzeit. Wackers Brightney Igbinadolor hatte kurz vor der Halbzeit die Führung durch Wattenscheids Nico Thier (19.) ausgeglichen. Serhat Kacmaz (47.) und Felix Casalino (57.) ließen den Oberligisten im zweiten Durchgang jubeln.