Regionalliga Bayern: Rückschlag für Türkgücü München - Abzug von drei Punkten

Türkgücü München aus der Regionalliga Bayern kommt nicht zu Ruhe. Dem Verein wurden drei Punkte abgezogen.

Knapp zwei Jahre ist es her, dass sich Türkgücü München insolvenzbedingt vorzeitig aus dem Spielbetrieb der 3. Liga verabschiedete. Danach folgte der Neustart in der Regionalliga Bayern, wo die Landeshauptstädter eine respektable Saison spielen und im oberen Tabellendrittel stehen.

Doch aktuell steht Türkgücü abermals aufgrund von Störgeräuschen neben dem Rasen in den Schlagzeilen. Zunächst wurden neuerliche finanzielle Probleme des früheren Drittligisten bekannt. Und jetzt muss der Verein auch noch einen Punktabzug verkraften.

Drei Zähler hat der Bayrische Fußball-Verband (BFV) Türkgücü weggenommen. So wird die Partie des 13. Spieltags beim 1. FC Nürnberg II, die ursprünglich 1:1 endete, nachträglich mit einer 0:2-Niederlage aus Sicht von Türkgücü gewertet. Dazu zieht der Verband den Münchenern zwei weitere Punkte ab.

Grund für die Strafe: Laut Sportgericht des BFV hat Türkgücü im Spiel gegen die Nürnberg-Reserve zwei Spieler eingesetzt, "für die zum statuarisch verankerten Stichtag keine Nachweise über die Abgabe der Sozialversicherungsbeiträge beim BFV erbracht worden waren", wie es in der Urteilsbegründung heißt. "Dies holte Türkgücü München erst zu einem späteren Zeitpunkt und damit nicht fristgerecht nach."

Titelrennen der Regionalliga Bayern wohl schon entschieden

Das Urteil ist bereits rechtskräftig und die Tabelle der Regionalliga Bayern wurde korrigiert. In dieser fällt Türkgücü nun einen Rang zurück - vom dritten auf den vierten Platz. In sportlicher Hinsicht dürfte das verschmerzbar sein.

Denn das Meisterennen in der Bayern-Staffel der Regionalliga dürfte bereits entschieden sein Die Würzburger Kickers stehen an der Tabellenspitze. Zwar beträgt der Vorsprung auf Überraschungsteam DJK Vilzing nur drei Punkte. Doch der Verfolge hatte bereits erklärt, gar nicht in die 3. Liga aufsteigen zu wollen. Und der TSV Aubstadt auf Platz drei sowie das punktgleiche Türkgücü liegen bereits 13 Zähler hinter Würzburg zurück.